Incógnita con Barrenetxea en la Real Sociedad tras la destitución de Sergio Francisco

La Real Sociedad espera que la destitución de Sergio Francisco no altere el buen rendimiento de Barrenetxea esta temporada. El vasco ha mostrado su mejor versión con el de Irún en el banquillo, que le otorgó más roles en ataque frente a figuras como la de Kubo

La Real Sociedad va a terminar el año 2025 con la destitución de Sergio Francisco. El donostiarra no ha sabido adaptarse a la máxima categoría del fútbol español y los resultados no han acompañado al entrenador guipuzcoano que, perjudicado por las bajas, ha tenido que decir adiós al equipo de su vida. El vasco tomó el cargo tras la marcha de Imanol Alguacil y lo hizo con especial ilusión, intentando liderar un cambio que no se ha producido y que ha condicionado su destitución. La labor del técnico ha sido juzgada en muchas ocasiones en esta temporada, aunque bien se le ha reconocido el trabajo realizado con Barrenetxea, que ha pasado a ser crucial en sus planes. Ahora, con la destitución de Sergio Francisco, la incógnita en la Real Sociedad es Barrenetxea que tan solo ha sacado a pasear su mejor versión con el de Irún.

Incógnita en la Real Sociedad con Barrenetxea

Imanol Alguacil no fue capaz de exprimir el potencial de Barrenetxea que tan solo ha salido a la luz de la mano de Sergio Francisco. El extremo vasco se ha convertido en una de las figuras más influyentes del ataque donostiarra y su presencia en la parte ofensiva es vital para la Real Sociedad que espera que mantenga el nivel mostrado hasta ahora a pesar de que su gran valedor, Sergio Francisco, ya no forme parte de la plantilla.

El donostiarra ha sacado a la luz la mejor versión de Barrenetxea, otorgándole los roles que le correspondían a un Kubo que no ha dado la cara en lo que va de temporada. El vasco se ha erigido como figura principal, junto a Oyarzabal, del ataque 'txuri-urdin' y así espera la Real Sociedad que siga siendo. La gran incógnita tras la destitución de Sergio Francisco es como va a responder el extremo y los galones que le otorgará el nuevo técnico que se siente en el banquillo de Anoeta.

La gran temporada de Barrenetxea en la Real Sociedad

En lo que va de temporada, Barrenetxea ha jugado un total de 1.028 minutos, repartidos en 16 encuentros en los que ha anotado 3 goles y repartido 3 asistencias. De los 16 duelos, Barrenetxea ha sido titular en 12, todos ellos en LaLiga, mientras que en el pasado curso, con Imanol Alguacil en el banquillo, el vasco jugó 14 partidos saliendo como titular. La progresión del atacante también ha quedado refeljada en los goles. Respecto al pasado curso, el delantero suma 2 goles más que los logrados en la anterior campaña liguera.