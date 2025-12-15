Ansotegi, ante su debut con la Real Sociedad: "No me he parado a pensar si es una oportunidad o un marrón, es lo que ahora mismo me toca"

El técnico de la Real Sociedad ha dejado claro que es un hombre club y que intentará hacerlo "lo mejor posible" en estos dos partidos, aunque avisa que no se gana "por llamarte como te llamas"

Jon Ansotegi ha comparecido por primera vez ante los medios de comunicación después de ser nombrado entrenador de la Real Sociedad de forma interina, a la espera de que el club donostiarra firme a su nuevo técnico, que todo apunta que será el estadounidense Pellegrino Matarazzo. Pero hasta entonces, el hasta hace unas horas entrenador del Sanse será el encargado de afrontar la eliminatoria de Copa del Rey ante el Eldense.

Así desvelaba el exfutbolista de la Real Sociedad cómo ha vivido las últimas horas. "La verdad que con bastante normalidad. Ha sido cosa de poco tiempo, hemos aprovechado la tarde de ayer y la mañana de hoy para empaparnos un poco del rival, de qué jugadores tienen, de cómo juega, de de tener un partido mañana... Quizás tan poco tiempo no nos ha dejado pensar en dónde estamos. Está claro que es otra repercusión puede ser que otra responsabilidad, pero seguramente nuestro quehacer es el mismo. Está claro también que los jugadores son mejores, más veteranos, pero el quehacer es el mismo y estamos centrados en eso", ha explicado.

Cuáles son sus sensaciones ahora mismo

"En los últimos años la sensación que tengo es que la Real va a pelear la Copa. A veces, en años anteriores, nos pasaba cuando yo era jugador, que quizás a la Copa no se le daba la importancia que yo creo que tiene, y quizás es la mayor alegría que me ha dado a mí en los últimos cinco años. Creo que es una competición muy importante que a mí me encanta, que tiene ese puntito del pequeño contra el grande, y a mí me encanta competir, jugar partidos, y tenemos una gran oportunidad para demostrar que sí que de verdad esta Copa nos importa".

No esperaba esta oportunidad

"La verdad es que no era algo que pasaba por mi cabeza. Desde que me dijeron lo que me tocaba hacer los dos siguientes años, me he centrado en eso en y ver partidos del Sanse, ver qué jugadores nos pueden ayudar del equipo C, y en ningún momento estuve pensando en esto. Ya se sabe cómo es el fútbol y pasan estas cosas. Hay que tomarlo como viene e intentar hacerlo lo mejor posible".

Cómo darle la vuelta a la situación

"No lo sé, yo lo que voy a intentar es que los jugadores se sientan libres, intenten desde el entrenamiento sacar todo lo que tienen, recuperar su mejor versión porque muchos de estos jugadores son los que en los últimos años nos han dado todo lo que nos han dado; quizás alguno sí que tenga algo más o yo por lo menos creo que sí que puede dar más rendimiento, y será eso. En los seis o siete días que esté, intentar que todos los jugadores den lo mejor que tengan, que entrenen lo mejor que puedan, y seguro que ese es el camino para mejorar individualmente y la mejora individual nos llevará a la mejora colectiva".

Le da vértigo estar al frente del equipo

"La verdad es que no me he puesto a pensar en eso. Hay un partido mañana, partido de Copa, y hay que intentar jugarlo, competir lo mejor posible, y seguro que se nos acercará a ganar; es lo que tengo en mente. No me he parado a pensar si es bueno para mí o malo, una oportunidad a un marrón. Es lo que ahora mismo me toca durante 6 días: coger el primer equipo, y lo voy a hacer con la máxima ilusión posible y con la máxima energía posible; creo que con eso es suficiente. Luego ya veremos si nos sale bien, que espero que sí".

El Sanse valía con competir, en la Real hay que ganar

"Esto es rendimiento puro y duro. He estado durante muchos años tanto como jugador como asistente en Primera División, en Europa, en la Copa también, y esto no es nuevo. Para mí sé que aquí lo importante es ganar, que todos los análisis que se van a hacer van a ser análisis de resultado, lo asumo, y no es algo nuevo para mí. También está claro que para ganar o para acercar a ganar seguro que te lleva el hacerlo bien, competir, defender, ganar el duelo, orientarte bien, y eso es lo que tenemos que mejorar o lo que tenemos que intentar trasladar al jugador".

Más trabajo mental o deportivo

"Yo creo que es un poco todo, cuando una dinámica no es buena la gente tampoco suele estar en su mejor punto de confianza, en su mejor punto de rendimiento; entonces lo que hay que intentar cada individuo o cada jugador es que intente recuperar ese nivel que muchos de ellos han demostrado sobradamente que tienen para competir aquí. Yo creo que el reto va a ser ese que cada uno de ellos intente recuperar la confianza, que vayan cogiendo ese toque desde el entrenamiento, y desde ahí empezar un poco a mejorar y que eso se vea luego en el partido".

Cómo ve al equipo de ánimos

"Está claro que al principio la despedida del anterior entrenador nos afecta a todos y no puedes decir o no puedes hacer una línea y de ahí para adelante, eso es imposible, somos personas y los sentimientos nos duran y es normal. Yo ví que eso no les quitó las ganas de trabajar, salimos al campo, y todos los que estuvieron en el campo tenían ganas de trabajar, de demostrar que de verdad puedo contar con ellos, y me quedo con eso. Espero que también sea así hasta el sábado".

Bajas para el partido

"Ayer entrenaron casi todos. Barrenetxea y Sadiq no salieron y Barrene va a ser más complicado que esté para este partido, seguramente no llegue, y con Sadiq vamos a valorarlo antes de entrenar, a ver si se ha recuperado un poco de sus molestias y nos puede echar una mano. Luego si somos capaces de que salga el campo y haga un buen entrenamiento pues seguro que estará listo para ayudarnos y echarnos una mano mañana".

El Eldense es inferior, pero puede pasar cualquier cosa

"Igual es lo más difícil en el fútbol. Todo el mundo cree que puedes ganar por llamarte como te llamas y jugar en una categoría superior, pero eso no es así, lo que hay que hacer es ganar duelos, hacer buenos pases desde el primer minuto, demostrar que sí eres mejor desde el minuto uno, que queremos seguir adelante en la Copa, si hacemos eso estaremos más cerca de ganar seguro".