Miguel Ángel Moyá, ex portero, sobre la situación inestable de la Real Sociedad:" Con el periódico de ayer todo es muy ventajista"

El ex portero del cuadro vasco reconoce que el proyecto de la Real Sociedad "quiso seguir en una línea que no incentivó al aficionado" y que "en ningún momento ha habido ilusión"

La derrota de la Real Sociedad ante el Girona acabó con Sergio Francisco que fue cesado. El técnico donostiarra recogió sus cosas para dejar paso al siguiente entrenador que se haga cargo del banquillo blanquiazul, aunque de momento y de forma temporada será para Ansotegi. La situación es inestable en una Real Sociedad que ve como su proyecto se cae a pedazos, algo que ya apuntaba maneras al comienzo de temporada, aunque como ha subrayado Miguel Ángel Moyá, ex portero del cuadro donostiarra, "con el periódico de ayer todo es muy ventajista".

Moyá sobre el proyecto fallido de la Real Sociedad: "En ningún momento ha habido ilusión"

El ex meta mallorquín asegura que desde el comienzo, el nuevo proyecto de la Real Sociedad comenzó con mal pie. "Más allá del nivel de los jugadores, está el nivel de los entrenadores. En ningún momento ha habido ilusión. Se quiso seguir en una línea que no incentivó al aficionado. Era un vamos a ver qué pasa", adelantaba Miguel Ángel Moyá que, aún así, destaca que "con el periódico de ayer todo es muy ventajista". "Puede ser un gran entrenador, pero ese impulso no se logró a principio de temporada y no lo van a lograr de inmediato", dictamina. Además, el actual comentarista de Movistar+ destaca que los fichajes no han estado a la altura de lo esperado en la directiva, utilizando el caso de Oskarsson. "Cuando se intentan hacer fichajes es porque con Óskarsson piensas que te puede salir como Isak. No sé si con el bagaje de Isak, pero la dirección técnica así lo creyó", destacó en una entrevista para Mundo Deportivo. "Son jugadores irrepetibles durante muchos años. Hay jugadores que marcan época, que tienen sentimiento de pertenencia y que te da mucha pena cuando se van. No los terminas de valorar hasta que te das cuenta de que se van", sentenció acerca de los fichajes 'txuri-urdin'.

Moyá: "En España se mantienen los tres grandes"

Por último, Moyá cerró sus declaraciones exponiendo que, obviamente, el proyecto de la Real Sociedad ha sido un fracaso. "Lógicamente a la Real Sociedad no le ha salido bien", aclara Moyá que asegura que hoy en día, en el fútbol español, es muy complicado asentarse en la parte alta de la clasificación, a excepción de los tres grandes. "En el fútbol de hoy en día los ciclos son muy difíciles de mantener si no eres un grande de Europa. En España se mantienen los tres grandes y los otros van a rachas. Incluso al Villarreal le ha costado en algún momento mantenerse arriba y ahora está tercero", sentencia.