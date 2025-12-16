El giro de timón de la Real Sociedad con Matarazzo once años después: motivos y consecuencias

El conjunto donostiarra volverá a dar las riendas del equipo a un entrenador foraneo desde que lo hiciera con David Moyes en 2014; según apuntan desde San Sebastián, la presión de representantes para que jugadores extranjeros ganes peso ha surtido efecto, siendo la figura del estadounidense la más adecuada para esta nueva etapa

Salvo giro radical de los acontecimientos, Pellegrino Matarazzo se convertirá en el nuevo entrenador de la Real Sociedad en las próximas horas. Aunque en la lista de Erik Bretos y Jokin Aperribay había más candidatos como Thiago Motta, que también generaba consenso pero tenía unas exigencias económicas más altas, y otras alternativas nacionales como que ya contamos en ESTADIO Deportivo como Xavier García Pimienta o Luis García Plaza.

Sin embargo, en esta ocasión la Real Sociedad ha decidido dar un giro de timón en la senda que venía recorriendo la última década y volverá a apostar por un entrenador extranjero. Matarazzo, esadounidense de nacimiento con orígenes italianos, hizo carrera como mediocentro en Alemania, aunque llegó a jugar en la Bundesliga, logro que sí alcanzo como técnico cuando en 2019 firmó por el Stuttgart siendo entonces ayudandte en el Hoffenheim del ahora seleccionador alemán Julian Nagelsman. Tras casi tres años en el conjunto del estado de Baden-Württemberg, volvió al Hoffenheim hasta que fue destituido hace trece meses.

Ya hubo contactos con Matarazzo en octubre

Desde entonces ha estado esperando un buen proyecto con el que continuar su aventura en Europa, hasta que ha aparecido la Real Sociedad. En realidad, el conjunto txuri urdin ya apareció en octubre, cuando Sergio Francisco estuvo muy cuestionado por primera vez, pero entonces el irundarra consiguió enderezar un poco el rumbo de la nave con buenos resultados, pero ha durado poco. En aquel momento, Matarazzo y la Real Sociedad llegaron a un principio de acuerdo pero Sergio Francisco salvó el 'match ball' ante el Sevilla con un triunfo y Bretos guardó el borrador del contrato de Matarazzo en el cajón.

Tras la derrota ante el Girona el director deportivo volvió a recuperarlo, han vuelto a producirse negociaciones sobre la base ya acordada hace dos meses y no ha habido ningún problema. Tanto es así que Matarazzo podría ser anunciado antes incluso de que la Real se vaya de vacaciones tras jugar en el Ciutat de València frente al Levante, donde también se sentará Ansotegi.

Vuelta a un técnico extranjero 11 años después

Con el nombramiento de Matarazzo en los próximos días, la Real Sociedad volverá a confiar su banquillo a un entrenador extranjero, circunstancia que no se daba en San Sebastián desde la temporada 2014/2015 cuando Aperribay firmó al escocés David Moyes. Aquella aventura no fue nada bien pese a que el técnico llegaba con mucho renombre de la Premier League como recambio de Jagoba Arrasate.

Desde que se marchó Moyes, todos los técnicos que han ocupado el banquillo de la Real fueron nacionales. Eusebio fue el recambio del escocés hasta 2018 pero no acabó esa temporada, siendo entonces Imanol Alguacil el encargado de hacerlo. En el verano de 2018 Aperribay apostó por Asier Garitano pero tras 19 partidos fue destituido y otra vez confió en la opción de casa, Alguacil, que comenzaría una era de éxito en la Real Sociedad hasta alcanzar los 330 partidos, meterlo en competición europea regularmente y conseguir una Copa del Rey.

Pero el oriotarra decidió la pasada primevera no continuar en la Real y salir de buenas maneras para así tener la puerta abierta en un futuro. Entonces Aperribay copió el movimiento de 2018 apostando por el técnico del Sanse, Sergio Francisco, aunque el de Irún tan sólo ha durado 19 partidos. Ansotegi tendrá dos encuentros con el primer equipo y volverá al filial para dar paso a Matarazzo.

Uno de los motivos que ha llevado a la Real a este cambio y apostar por alguien de fuera, según apunta Deportes Cope Gipuzkoa, está en la necesidad de recuperar a futbolistas internacionales como Sucic, Caleta-Car, Sadiq o Zakharyan, a los que Sergio Francisco no ha sabido aprovechar posiblemente por el peso de Zubieta. Con un técnico de fuera, esa presión de la cantera no sería tal. Evidentemente detrás de todo ello hay un interés por parte de los agencias de representantes, que ha ejercido presión en los últimos tiempos para este cambio por un técnico de fuera de produjera y que la vía de jugadores extranjeros ganara peso en la plantilla.