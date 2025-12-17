Ansotegi tras la victoria de la Real Sociedad en Copa del Rey: "Nos hemos enfrentado a un rival que es un equipazo"

La Real Sociedad salvó los muebles en el descuento y Ion Ansotegi cumple con el primero de los dos objetivos que le marcó la dirección deportiva vasca a su llegada

La Real Sociedad de Ion Ansotegi pasó la primera prueba de las dos a las que se enfrenta el nuevo técnico donostiarra. Un gol en el descuento de Pablo Marín acabó con el Eldense que plantó cara y pudo eliminar a todo un primera como es el equipo 'txuri-urdin'. Tras el partido, y con las pulsaciones más relajadas, Ansotegi declaró que se habían enfrentado a "un rival que es un equipazo" y que le había "encantado" la propuesta del Eldense. Además, el donostiarra se queda con haber superado la ronda de la Copa del Rey, la primera tarea que le asignó la directiva de la Real Sociedad cuando fue elegido para tomar el relevo, de manera provisional, de Sergio Francisco.

Ion Ansotegi sobre el Eldense: "Es un equipazo"

Ion Ansotegi, aseguró este martes, tras derrotar por 1-2 en la Copa del Rey al Eldense en su estreno al frente del primer equipo donostiarra, que se queda con "haber pasado" de ronda, algo que hizo su equipo con un gol a pocos segundos de acabar el descuento, aunque reconoció que su equipo debe “mejorar". "La valoración del partido es buena porque hemos pasado, aunque hay cosas que mejorar. Nos hemos enfrentado a un rival que es un equipazo me ha encantado", explicó en la rueda de prensa posterior al choque. El entrenador de la Real Sociedad dijo que sabía "que iba a ser un partido duro". "Me quedo con el esfuerzo de los jugadores. Eso es lo más importante y a partir de ahí empieza la mejoría", afirmó.

La diferencia para Ion Asotegi de entrenar a la Real Sociedad y al filial donostiarra

Además, el nuevo entrenador de la Real Sociedad, dijo, sobre la diferencia de entrenar al filial del cuadro vasco y al primer equipo, que “es algo diferente" porque hasta ahora había estado "con muchos de los jugadores, pero en otro sitio”.“Hasta ahora había estado con estos futbolistas pero desde otra responsabilidad. Ahora me ha tocado cogerla”, destaca el entrenador de la Real Sociedad. Ansotegi, para rematar su intervención, se refirió también a las dudas de la Real Sociedad ante un rival de inferior categoría. “A veces se nos olvida que todos los que estamos ahí somos personas y sufren cuando las cosas no salen”, concluyó el vasco que ya piensa en el partido del fin de semana ante el levante, el último que dirigirá en el banquillo de Anoeta.