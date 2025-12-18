La Real Sociedad tendrá que pagar menos por Willian José

El club txuri-urdin había interpuesto un recurso que ha sido estimado parcialmente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) por el traspaso de Willian José al Real Betis en el cual el Club Deportivo Maldonado reclamaba casi 2 millones de euros

Buenas noticias para la Real Sociedad en un caso que tenía abierto y que estaba en manos del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) el cual ha estimado parcialmente un recurso que había presentado el club txuri-urdin que tendrá que abonar menos dinero del inicialmente previsto a Club Deportivo Maldonado por el traspaso de Willian José al Real Betis Balompié durante el verano del año 2022. De esta forma, la Real Sociedad sólo tendrá que pagar unos 400.000 euros, 315.000 euros más intereses, y no 1'4 millones de euros.

Todo esto se remonta al verano de 2022 cuando la Real Sociedad traspasa de manera definitiva a Willian José al Real Betis, en donde ya había estado cedido un año, por 8'5 millones de euros. El Club Deportivo Maldonado tenía un 30 por ciento de un futuro traspaso desde que la entidad uruguaya vendió al delantero brasileño a la Real Sociedad en el verano de 2016. Lo que ocurre que ese 30 por ciento nunca llegó y todo se ha aclarado por la vía legal.

Al comienzo, el Club Deportivo Maldonado exigió el pago de 1'7 millones de euros, pero la FIFA lo dejó en 1'4 millones de euros. La Real Sociedad no quedó conforme con la decisión de la FIFA y acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) que, tal y como ha adelantado Noticias de Gipuzkoa, ha dejado en 400.000 euros la cantidad que tiene que pagar el club txuri-urdin al conjunto de Uruguay.

La cantidad que debe pagar la Real Sociedad a Club Deportivo Maldonado por Willian José

De este modo, la Real Sociedad debe abonar al Club Deportivo Maldonado dos cantidades relacionadas con la comisión de venta pendiente más un 10 por ciento de interés anual: una de 189.000 euros y otra de 126.000 euros.

Por otro lado, se le exime a la Real Sociedad del pago de otros dos montantes incluidos en la resolución anterior, ambas de 544.500 euros más intereses, por este caso relacionado con el traspaso de Willian José al Real Betis Balompié.

Por tanto, la Real Sociedad, que tenía aprovisionado 1'4 millones de euros por si la sentencia sobre el caso Willian José le era desfavorable, cuenta ahora con 1 millón de euros más para poder maniobrar.

Willian José que ahora a sus 34 años está jugando en el Bahía de Brasil, defendió la camiseta de la Real Sociedad en 170 partidos oficiales, en los que marcó 62 goles y dio 15 asistencias.