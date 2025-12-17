Maccabi - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Valencia Basket visita Jerusalén para enfrentarse al Maccabi Tel Aviv en un duelo marcado por el morbo del regreso a Israel

El partido más temido desde que se anunció la posibilidad de que los equipos israelíes volvieron a jugar en casa ya está aquí. Y tendrá como primer visitante a un equipo español. El Valencia Basket juega este jueves en Jerusalén el partido de la jornada 17 de la Euroliga que le enfrenta al Maccabi Tel Aviv.

Tras dar una nueva lección en Atenas, al Olympiacos, los de Pedro Martínez visitan a un rival inferior a priori, pero en un ambiente que estará rodeado de polémica. El Maccabi no jugaba en Israel desde que, en octubre de 2023, tuvieron lugar los atentados de la milicia palestina Hamas y la posterior invasión israelí.

El Valencia tiene un dispositivo de seguridad especial, que incluye desde prioridad en el aeropuerto, a escolta en sus desplazamientos y seguridad privada en el hotel en el que se aloja. Aunque su objetivo es poder aislarse de todo y centrarse en el partido, en el que esperan seguir ganando.

El Valencia mantendrá la baja de Xabi López-Arostegui, por lo que Pedro Martínez sólo deberá descartar a dos de los catorce jugadores que ha desplazado a este doble viaje. El equipo israelí, por su parte, llega de vencer a domicilio al Dubai Basketball y está viendo cómo su rendimiento mejora de la mano de sus estrellas: Lonnie Walker IV, Jaylen Hoard, Roman Sorkin...

“Ningún partido es fácil y cualquier equipo te puede ganar un día que te note bajo de energía. Nosotros nos tenemos que mantener enfocados, con los pies sobre la tierra y tratar de sacar el partido en Israel también. (...) Hay que tratar de implantar nuestro ritmo de tiros. Eso va a ser muy importante, como la defensa y la intensidad durante los 40 minutos", aseguraba Jean Montero, una de las estrellas del equipo taronja.

A qué hora es el Maccabi - Valencia Basket de la jornada 17 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Maccabi Tel Aviv y el Valencia Basket, perteneciente a la jornada 17 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 18 de diciembre a partir de las 20:05 horas en Jerusalén, ya que el pabellón en el que juega habitualmente el Maccabi ("La Mano de Elías") estaba alquilado previamente para un 'Hanuka show'.

Dónde ver en TV y online el Maccabi - Valencia Basket de la jornada 17 de Euroliga

Este partido entre el Maccabi Tel Aviv y el Valencia Basket se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del canal Movistar + Deportes (Dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.