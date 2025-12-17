Un Valencia Basket histórico toma El Pireo

Un último cuarto de locura con 32 puntos anotados permite a los taronja remontar a Olympiacos y cerrar un triunfo que les hace seguir entre la élite de la Euroliga

Este Valencia Basket está haciendo historia. Si la temporada era ilusionante a priori, los resultados lo están refrendando hasta límites insospechados. En esta ocasión, en El Pireo y contra Olympiacos, los taronja llevaron a cabo un ejercicio de resistencia durante 30 minutos para en los 10 últimos dejar en silencio a los helenos con una remontada de época hasta el 92-99 final.

La victoria supone la quinta victoria consecutiva de los de Pedro Martínez en la Euroliga, igualando así la mejor racha histórica del club en la máxima competición europea. Tal racha hace que los valencianos hayan sumado su undécima victoria en el torneo en un día en el que la confianza acumulada en las últimas semanas y su tenacidad para mantener su juego, además de la gran actuación de Nate Reuvers, fueron claves para alargar este momento de bonanza.

En cuanto al desarrollo del encuentro, lo cierto es que el Valencia Basket supo encajar los golpes y responder debidamente. Así, tras un primer cuarto muy igualado, los triples de Tyler Dorsey y de Aleks Peters permitieron a los locales ponerse 10 puntos arriba (37-27). Fue un momento complicado, pero los españoles no perdieron los papeles en momento alguno y remaron hasta llegar al descanso por arriba en el marcador (47-49).

Parecía que lo peor había pasado, pero en el tercer cuarto 'llovió' de lo lindo; tanto es así que en el minuto 29 de partido Olympiacos dominaba por un preocupante 73-60. Una vez más los de Pedro Martínez contestaron de manera contundente, exactamente con sendos triples para entrar al último periodo perdiendo por siete.

Un último cuarto de ensueño

Y llegó el momento decisivo. Quedaban 10 minutos y pese al ambiente en contra los valencianos firmaron un espectacular parcial de 16-32 que les sirvió para dejar sin habla a un rival que ni en sus peores pesadillas se esperaba un final así, uno en el que un parcial de 0-15 para el Valencia Basket acabó por echar abajo la resistencia de El Pireo. Pedro Martínez pide no lanzar las campanas al vuelo, pero es que son segundos con un balance de 11-5. ¡Impresionante!

- Ficha técnica:

92.- Olympiacos (27+20+29+16): Walkup (13), Fournier (9), Papanikolau (6), Vezenkov (24), Milutinov (13) -cinco titular-, Ntilikina (5), Lee (-), Dorsey (11), Peters (8) y Hall (3).

99.- Valencia Basket (25+24+18+32): Montero (13), Moore (4), Taylor (7), Pradilla (10), Reuvers (21) -cinco titular-, Badio (-), Thompson (12), Nogués (-), Key (3), Costello (14), Puerto (13) y Sako (2).

Árbitros: Pukl (SLO), Kardum (CRO) y Balak (ISR). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la decimosexta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Palacio de la Paz y de la Amistad de Atenas (Grecia) ante unos once mil espectadores.