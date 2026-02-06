Toko Shengelia y Joel Parra se reparten el Baskonia a partes iguales

El Barça sobrevive al trepidante inicio de los vitorianos para llevarse un valioso triunfo con el que rompen una racha negativa de hasta cuatro derrotas consecutivas

¡Partidazo el que hemos vivido en el Buesa Arena! Si en la primera vuelta estos mismos equipos, Baskonia y Barça, batieron el récord de puntos en un partido de Euroliga, en este han vuelto a dar un excelente espectáculo en el que no ha faltado la emoción y que ha terminado coronando a los de Xavi Pascual.

El entrenador de los de la Ciudad Condal dijo en la previa que necesitaban ganar tras cuatro derrotas consecutivas para ir ganando en sensaciones de cara a la Copa del Rey, pero la realidad es que los primeros minutos fueron un quebradero de cabeza para el de Gavà, que no paraba de hacer cambios mientras veía como sus chicos eran superados una y otra vez por los vitorianos con Markus Howard a la cabeza.

Ese gran arranque permitió a los locales cerrar el primer cuarto con 10 puntos de ventaja y dando la impresión de que tenían el choque donde querían; sin embargo, si de algo adolecen los vascos es de manejo de los partidos. Más claro: son bastante más dados a imponerse en una montaña rusa que en el llano. Por eso no sorprendió que el segundo cuarto se les hiciese cuesta arriba mientras Toko Shengelia campaba a sus anchas para irse con 12 puntos al descanso y dejando a los suyos solo tres abajo (51-48).

Tras el paso por vestuarios la película cambió por completo. El Barça cerró en defensa y empezó a jugar con más calma en ataque, lo cual llevó a que sus canastas cayesen casi por inercia, mientras en Baskonia sudaban sangre para ir sumando. Con tal dinámica los de Xavi Pascual no solo remontaron, sino que ante un Trent Forrest desaparecido se dispararon hasta la renta de ocho puntos a falta de 10 minutos (68-76).

Joel Parra da la puntilla

No es muy dado a hightlights, pero cuando se trata de puro baloncesto y de resolver en momentos decisivos no le tiembla el pulso lo más mínimo. Así, ante la última intentona de Baskonia con un Luwawu-Cabarrot que apretó en los minutos finales el alero español marcó la diferencia hasta marcharse a los 16 puntos y 5 rebotes, números que incluso se quedan cortos con el peso que tuvo para un Barça que respira tranquilo al retomar el pulso a la Euroliga.

- Ficha técnica:

91 - Kosner Baskonia (27+24+17+23): Forrest (6), Howard (11), Radzevicius (10), Kurucs (6) y Diop (2) -cinco inicial-, Frisch (2), Spagnolo (8), Simmons (10), Luwawu-Cabarrot (12), Omoruyi (8) y Diakité (16).

97 - Barcelona (17+31+28+21): Laprovittola (15), Punter (7), Clyburn (14), Miles Norris (4) y Willy (-) -cinco inicial-, Vesely (8), Brizuela (14), Satoransky (-), Shengelia (16), Marcos (3), Cale (-) y Parra (16).

Árbitros: Mehdi Difallah (Francia), Olegs Latisevs (Letonia), Guido Giovannetti (Italia). Eliminaron a Toko Shengelia por faltas personales (min.38) y a Vesely (min.39).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 de la Euroliga, disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 10.066 espectadores. Unos minutos antes, ambos equipos, a través de sus capitanes, se intercambiaron camisetas del entrenador vitoriano Xabier Añua, fallecido en el mes de julio de 2025, que dirigió a las dos escuadras, entre otras.