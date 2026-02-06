Inauguración Juegos de Invierno 2026 en directo: última hora de la ceremonia de apertura en Milano Cortina

A las 20:00 arranca la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, que comienza este viernes 6 de febrero y que se extenderán hasta el 22 de febrero

¡Buenas tardes a todos! A las 20:00 da comienzo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olimpicos de Invierno. Además de Mariah Carey, dos voces de la música italiana harán acto de presencia en el evento: Andrea Bocelli y Laura Pausini

¿Por qué conformarse con uno cuando puedes tener dos? Milán-Cortina 2026 innovará con un doble encendido histórico. La llama olímpica brillará tanto en el Arco della Pace milanés como en la Piazza Dibona de Cortina, un despliegue nunca antes visto en los Juegos.

¡Todo listo, el espectáculo comienza! El esfuerzo de más de cobra vida hoy sobre el escenario para ofrecernos una ceremonia inolvidable. La música ya resuena gracias al trabajo de 500 músicos , mientras el despliegue visual arranca con mas de 180 diseños originales, 1.400 trajes y 1.500 pares de zapatos creados a medida. ¡Arrancamos!

Finaliza el show en honor a la belleza de Italia y comienza el despliegue de imaginación, centrado ahora en el mundo lírico de la ópera

Con la representación de Verdi, Puccini y Rossini presidiendo la escena, la intensidad aumenta por momentos. En el centro de este torbellino, una directora de orquesta -representando a Raffaella Carrá- marca el compás a los bailarines que la rodean.

Desde las alturas, se deslizan grandes lienzos en azul, rojo y amarillo mientras el escenario se puebla de personajes. Es un desfile que celebra la alta costura y los hitos arquitectónicos de Italia: una explosión cromática que rinde tributo al Renacimiento, a las letras y al legado artístico del país.

La intensidad aumenta cuando el trío de cabezudos reaparece, entregándose a una coreografía cargada de energía al son de la melodía de Milano y Cortina, que recuerda bastante a la canción Vamos a la playa de los italianos Righeira

Saluda Sergio Mattarella , Presidente de la República, tras su presentación en un vídeo emitido de la organización sobre un tranvía. El misterio se resuelve por completo al descubrir quién está a los mandos del convoy: Valentino Rossi . El escenario celebra la presencia de una leyenda absoluta, icono indiscutible no solo del motor italiano, sino de la historia del deporte mundial

Damos paso al siguiente bloque con una puesta en escena espectacular: tres hileras de modelos desfilan sobre el escenario vistiendo los colores de la tricolore. Ataviadas de verde, blanco y rojo, las figuras se entrelazan para dar vida a la bandera nacional, luciendo diseños exclusivos de Giorgio Armani recientemente como el máximo exponente de la distinción y la moda italiana en homenaje al diseñador

¡Ya están desfilando los países! La representación hispanohablante hace su debut en la ceremonia de la mano de Argenitina. En un despliegue que conecta distintas sedes, la delegación albiceleste se hace presente con tres de sus atletas desde las montañas de Livigno , mientras que en Pedrazzo, su abanderado lidera al resto del equipo en un desfile cargado de emoción

Salta a escena la segunda Federación con más deportistas tras Estados Unidos: Canadá. Más de 200 hombres y mujeres representarán a su país en estos Juegos Olímpicos de Invierno

Estamos viendo una mecánica de desfile muy original. En el corazón de la ceremonia, la bandera principal desfila por San Siro, pero en las subsedes el protagonismo es para los carteles identificativos. Tras el nombre del país, los deportistas cierran la formación escoltando a su líder con miniaturas de su enseña nacional, creando una imagen de unidad en la distancia

Arranca formalmente la competición invernal más importante del mundo con la apertura de Milano Cortina 2026. El estadio de San Siro en Milán será el núcleo de la ceremonia que, de forma inédita, se vivirá al mismo tiempo en escenarios como Pedrazzo, Livigno y Cortina d'Ampezzo. Unos escenarios que integrarán el entorno urbano con las cumbres alpinas.

Centrada en valores de paz, inclusión y concordia, la gala presentará a artistas de la talla de Mariah Carey, además de las icónicas voces italianas Andrea Bocelli y Laura Pausini. El clímax del evento será la ignición de dos pebeteros distintos, situados en Milán y Cortina, una señal de fraternidad entre las regiones anfitrionas que perdurará hasta la clausura del próximo 22 de febrero.