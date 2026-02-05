Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y donde ver en TV hoy 5 de febrero los Juegos de Invierno 2026 

Al curling, que arrancó el miércoles, se unen en la jornada de este jueves el hockey hielo y el snowboard en los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

El curling ha sido el primer deporte en empezar en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026Imago

Aunque hasta este viernes, cuando tendrá lugar en Milán la ceremonia de apertura, no comenzarán oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, algunas pruebas han adelantado su inicio tres días para poder abarcar toda la competición dentro de los 16 días durante los que se celebra la cita olímpica.

El curling ha sido el primero en comenzar con un duelo entre Suecia y Corea del Sur, que se ha decidido claramente (10-3) para las primeras. También se han visto las victorias del Reino Unido, Canadá y Suiza, esta última tras una prórroga ante Estonia. Todas ellas en la fase de grupos del dobles mixto.

Así mismo, también se ha celebrado este miércoles el primer entrenamiento para el descenso, que ha tenido lugar en la pista de Stelvio de la estación de Bormio y que ha dominado el estadounidense Ryan Cochran-Siegle. El gran favorito, el suizo Marco Odermatt, líder de la general de la Copa del Mundo, acabó tercero a cuatro décimas del norteamericano.

Este jueves, aparte de más entrenamientos en esquí alpino y en otras disciplinas, también arranca la competición en hockey hielo con un Suecia-Alemania femenino y el snowboard con la clasificación masculina Big Air.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy jueves 5 de febrero

10:05 horas - Curling: Reino Unido-Estonia | Dobles mixto (Round Robin)

10:05 horas - Curling: República Checa-Suecia | Dobles mixto (Round Robin)

10:05 horas - Curling: Noruega-Estados Unidos | Dobles mixto (Round Robin)

10:05 horas - Curling: Corea del Sur-Italia | Dobles mixto (Round Robin)

11:30 horas - Esquí Alpino: Entrenamientos masculinos y femeninos

12:10 horas - Hockey hielo: Suecia-Alemania | Femenino, Grupo B (Ronda preliminar)

14:30 horas - Luge: Entrenamiento masculino

14:35 horas - Curling: Estados Unidos-Suiza | Dobles mixto (Round Robin)

14:35 horas - Curling: Noruega-Canadá | Dobles mixto (Round Robin)

14:40 horas - Hockey hielo: Italia-Francia | Femenino, Grupo B (Ronda preliminar)

16:40 horas - Hockey hielo: Estados Unidos-República Checa | Femenino, Grupo A (Ronda preliminar)

17:00 horas - Luge: Entrenamiento femenino

17:00 horas - Saltos de esquí: Entrenamiento femenino

19:05 horas - Curling: Canadá-Italia | Dobles mixto (Round Robin)

19:05 horas - Curling: Suiza-Corea del Sur | Dobles mixto (Round Robin)

19:05 horas - Curling: Estonia-Suecia | Dobles mixto (Round Robin)

19:05 horas - Curling: República Checa-Reino Unido | Dobles mixto (Round Robin)

19:30 horas - Snowboard: Clasificación masculina Big Air

20:00 horas - Saltos de esquí: Entrenamiento masculino

21:10 horas - Hockey hielo: Finlandia-Canadá | Femenino (Ronda preliminar)

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con a plataforma HBO Max, donde también se podrán seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.