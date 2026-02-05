Inauguración Juegos de invierno 2026: horario, canal y dónde ver en TV la ceremonia de apertura de Milano Cortina 2026

El estadio San Siro de Milán será el escenario en el que se de el pistoletazo de salida a los Juegos de Milano Cortina 2026

Por fin. Tras cuatro años de espera ya no hablamos de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 como algo de futuro, sino como un evento que ya está ante nuestros ojos, puesto que comienzan este viernes 6 de febrero con la ceremonia de apertura en el estadio San Siro –convertido en el Milano San Siro Olympic Stadium–, dando lugar a más de dos semanas de dos semanas de competición que alcanzarán hasta el 22 de febrero, con la clausura de los Juegos.

Centrándonos en lo que será la ceremonia de apertura, esta comenzará a las 20:00 h. (horario peninsular español), alcanzando una duración que se estima entre las dos horas y media y las tres horas. Por supuesto, no faltarán diferentes espectáculos artísticos, el tradicional desfile de los deportistas de cada delegación ni el encendido del pebetero, sin duda el momento más icónico.

Como ocurre con todo evento de este tipo, se ha elegido un tema alrededor de lo que versará todo lo que vemos durante no menos de dos horas y media. En esta ocasión el título elegido es 'Armonía', ya que se quiere representar la unión entre culturas, generaciones, montaña y ciudad. Paz y espíritu olímpico se darán la mano con un enfoque innovador en el que no faltarán artistas de proyección internacional. Así, entre las diversas actuaciones destacan los nombres de Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino y Sabrina Impacciatore. En total se darán cita en San Siro unos 400 músicos.

¿Dónde ver en TV la ceremonia de apertura de Milano Cortina 2026?

En España, los derechos se reparten entre la RTVE (cobertura en abierto) y Warner Bros. Discovery (a través de Eurosport y MAX –antes HBO Max–). Como hemos señalado, RTVE proporciona la opción gratuita y emitirá la ceremonia de apertura, permitiendo también seguirla online a través de la plataforma RTVE Play. También se podrá seguir el evento inaugural por MAX (plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery) y los canales Eurosport 1 y Eurosport 2, ofrecimiendo igualmente una emisión streaming desde su app.

Cabe recordar que hablamos de unos Juegos de Invierno diferentes a los habitual, ya que con dos pebeteros cruzará la emoción de una gran ciudad como Milán con las montañas de Cortina d’Ampezzo. ¡Se esperan millones de espectadores en todo el mundo.

Una cobertura plena en ESTADIO Deportivo

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes. Se hará un seguimiento diario para informar en directo de todo lo que acontezca y se destacará lo más importante de una cita a la que la delegación española llega con varias opciones de medalla.