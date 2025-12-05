El Valencia Basket incendia el OAKA con un triunfo histórico ante el Panathinaikos

El equipo taronja vence por 79-89 al equipo griego tras una gran segunda parte, en la que fue muy superior

Histórica victoria del Valencia Basket (79-89) en el mítico OAKA de Atenas y ante un Panathinaikos que llegaba de ganar sus siete últimos partidos y estaba en el mejor momento de la temporada. El equipo taronja, a base de sus dos principales armas, la defensa y los triples, dio la vuelta a un partido dominado por los griegos en los dos primeros cuartos y se impuso con cierta solvencia en los dos últimos, en los que dejó a su poderoso rival en 35 puntos.

Kameron Taylor, con dos triples, lideró el gran inicio de Valencia Basket, que llegó a mandar por 3-8 tras un gran mate de Sako. Sin embargo, en cuanto esos lanzamientos lejanos no entraron con la misma fluidez y Short y Nunn empezaron a aparecer, el partido dio un giro radical.

El Panathinaikos empezó a encestar con asiduidad y enlazó un parcial de 15-3 que le dio la primera ventaja cómoda. Omari Moore y Costello solucionaron la papeleta para, al menos, irse al primer descanso con una desventaja corta (22-19).

Grant y Mitoglou tomaron el relevo ante un Valencia Basket que empezó muy perdido e hicieron saltar las alarmas cuando situaron al conjunto ateniense nueve arriba (30-21) a los dos minutos de la reanudación. La reacción taronja no se hizo esperar y tres canastas casi consecutivas de Thompson y Pradilla, esta última de tres, devolvieron el equilibrio al marcador.

El Valencia Basket reacciona a tiempo

En unos buenos minutos de los de Pedro Martínez, el Valencia Basket llegó de nuevo a ponerse por delante (32-34 y 35-36). Ataman echó mano de Sloukas y el veterano se bastó para poner el partido de su lado. Nunn, con un triple, situó otra vez una ventaja cómoda con la que su equipo se fue al descanso (44-38).

La resistencia del Valencia Basket tuvo premio, porque le permitió afrontar la segunda mitad desde una desventaja asumible que muy rápido supieron neutralizar. El 0-9 de salida en los dos primeros minutos ya fue un aviso de lo que le esperaba al Panathinaikos.

Badio y Thompson destrozan las esperanzas griegas

Nunn trató de cambiar otra vez el rumbo del viento, pero Badio, en sus mejores minutos, no se dejó intimidar y mantuvo al Valencia Basket con mínimas ventajas con la aportación de De Larrea, Sima y Thompson. Taylor, en el último segundo, permitió afrontar el último cuarto con cuatro de ventaja para el cuadro taronja.

Ese último cuarto fue la puntilla. Si en el anterior, el conjunto valenciano había logrado dejar a la máquina de anotar que es el Panathinaikos en 17 puntos, en el cuarto volvió a repetir y los locales sólo metieron 18. La defensa agresiva del cuadro de Pedro Martínez fue clave y le dio el encuentro.

Reuvers y Sako tomaron el relevo y elevaron la ventaja a cifras en torno a la decena. El Valencia Basket era superior en el juego interior ante un rival que tiraba de sus 'bajitos' y, cuando había dudas, Darius Thompson las solucionaba.

TJ Short logró acercar a su equipo a tres (74-77), pero un mate de Darius Thompson con falta incluida de Juancho a continuación fue el principio del fin griego. El Panathinaikos se puso nervioso y el Valencia Basket jugó con más cabeza los tres últimos minutos, en los que llegó a tener 11 de ventaja y, al final, con un mate de Thompson, otra vez, cerró su ventaja en diez puntos.

Ficha técnica del Panathinaikos 79-89 Valencia Basket

Panathinaikos (22+22+17+18): TJ Shorts (19), Nunn (23), Rogkavopoulos (-), Hernangómez (6), Faried (2) -cinco titular- Kalaitzatis (-), Sloukas (12), Grant (4), Mitoglou (12) y Yurtseven (1).

Valencia Basket (19+19+27+24): Moore (9), Thompson (19), Taylor (18), Costello (3), Sako (4) -cinco titular- Badio (12), Puerto (3), Reuvers (8), Pradilla (5), De Larrea (4) y Sima (4).

Árbitros: Belosevic (SER), Nedovic (SLO) y Vilius (LTU). Sin eliminados.