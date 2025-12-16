La mano de Xavi Pascual manda en la Euroliga

Orden, defensa, pegada... El técnico de Gavá le ha dado un giro de 180 grados a los blaugrana para sumar ahora cuatro triunfos consecutivos en la máxima competición continental

Este Barça está preparado para todo. Pese a las numerosas bajas que tenía –las últimas las de Tornike Shengelia y Jan Vesely–, los blaugrana se han sobrepuesto para lograr un cómodo triunfo ante el París Basketball (69-85) e igualar al Valencia Basket en la segunda posición de la Euroliga, con once victorias en dieciséis partidos.

Lo cierto es que la mano de Xavi Pascual se nota a leguas. La seriedad que desprende el equipo durante 40 minutos directamente asusta e intimida a los rivales, los cuales se ven abocados a hacer más de lo que deberían para intentar batir a un equipo que está noche ha pasado por la capital francesa como un ciclón.

Así, el equipo azulgrana cimentó el triunfo con un primer tiempo sólido, aumentando la diferencia al descanso hasta 29-52 gracias a una defensa coral y al brillante rendimiento del trío formado por Will Clyburn, que terminó con un doble-doble de 19 puntos y 12 rebotes, Kevin Punter (21) y Darío Brizuela (18).

Como decíamos, las ausencias por lesión de Vesely y Shengelia no frenaron al cuadro español, sostenido por el talento de Clyburn y Punter. Como ante el Olympiacos —cuando sumaron 52 puntos entre ambos—, asumieron sin titubeos el peso del ataque y firmaron los primeros 21 puntos azulgranas para marcar distancias desde muy pronto (11-21 a los 7 minutos).

Sin dar opción a los parisinos

Quedaba mucho por delante, pero solo sirvió para refrendar la superioridad del cuadro catalán, que se asentó en una renta que rondaba los 20 puntos hasta llegar a un último cuarto en el que los locales tuvieron una tímida reacción. Llegaron a estar a 14 y con posesión, pero el Barça puso rápidamente las cosas en su sitio para cerrar la noche sin contratiempo alguno.

Con el partido en su mano, Pascual pudo gestionar los minutos en una semana de tres partidos y, con ataques largos y mucho oficio, el Barça sentenció el encuentro con el definitivo 69-85 que supone su undécima victoria en Europa.

- Ficha técnica:

69 - París Basketball (13+16+23+17): Hifi (16), Stevens (12), Morgan (-), M'Baye (4), Faye (1), -cinco inicial-, Cavaliere (-), Robinson (3), Herrera (2), Rhoden (15), Ayayl (-), Dokossi (14) y Hommes (2).

85 - Barça (30+22+16+17): Satoransky (2), Punter (21), Norris (-), Clyburn (19), Hernangómez (13), -cinco inicial-, Marcos (-), Cale (1), Brizuela (18), Fall (-), Keita (-), Parra (11) y Kusturica (-).

Árbitros: Damir Javor (ESL), Gytis Vilius (LIT) y Huseyin Celik (TUR). Señalaron falta antideportiva a Jared Rhoden (min.7) por parte del París Basketball. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la decimosexta jornada de la Euroliga disputado en el Adidas Arena de París.