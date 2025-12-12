El nuevo Barça de Xavi Pascual es un rodillo

La entidad blaugrana se consolida en los primeros puestos de la Euroliga derrotando a Olympiacos con una excelente actuación de 28 puntos de Clyburn

¡Qué pintaza está cogiendo el Barça de Xavi Pascual! El conjunto de la Ciudad Condal dio continuidad a su fantástico estado de forma derrotando en la Euroliga a Olympiacos (98-85), equipo al que maniató en el Palau Blaugrana para consolidarse entre los cuatro mejores de la competición continental con un balance de 10-5.

Ante un rival durísimo, los catalanes acabaron imponiendo su ley en lo que fue un excelente ejercicio de intensidad defensiva y despliegue físico, uno que además estuvo acompañado por un genial Will Clyburn que se marchó hasta los 28 puntos para mostrarse letal junto a Kevin Punter, autor de 24.

La victoria se fraguó en el trabajo bajo el aro propio, pero el golpe que rompió el choque llegó en ataque al firmar un parcial de 30-17 en el tercer cuarto. A partir de ahí los griegos no pudieron más que intentar a la desesperada una remontada que nunca estuvo cerca, permitiendo que el Barça les ganase por primera vez en los últimos cinco partidos.

Lo mejor de este Barcelona es que el tono base está muy alto. Lejos de desconexiones típicas de otros tiempos, los chicos de Xavi Pascual regresaron del descanso tal y como se habían ido, jugando todos a una y con un acierto que terminó por desarbolar a los helenos.

El ritmo asfixiante del Barça

La defensa azulgrana asfixió a un Olympiacos sin respuesta, superado psicológicamente y encadenando pérdidas que ampliaban la brecha acción tras acción. El pabellón era un auténtica fiesta, más tras ver a Punter firmar un mate que levantó de su asiento al propio Joan Laporta.

La energía se sentía en el ambiente y esta les llevó en volandas hasta un marcador final que si bien maquilló Olympiacos, deja claro el gran momento que viven los culés, que suman ahora tres triunfos consecutivos en la Euroliga.

- Ficha técnica:

98 - Barça (21+21+30+26): Satoransky (7), Punter (24), Clyburn (28), Shengelia (14), Vesely (12), -cinco inicial-, Marcos (-), Cale (2), Norris (-), Brizuela (5), Hernangómez (3), Fall (-) y Parra (3).

85 - Olympiacos (22+17+17+29): Walkup (2), Fournier (11), Dorsey (19), Vezenkov (22), Milutinov (10), -cinco inicial-, Hall (11), Peters (6), Ntilikina (4), Larentzakis (-), Papanikolau (-) y Lee (-).

Árbitros: Sreten Radovic (CRO), Saulius Racys (LIT) y Maxime Boubert (FRA). Sin eliminados. Señalaron falta antideportiva a Sasha Vezenkov (min.33) por parte del Olympiacos.

Incidencias: partido de la decimoquinta jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 5.572 espectadores.