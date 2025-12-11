Xavi Pascual se queja del mismo problema que Joan Peñarroya: "Es una barbaridad"

El entrenador del Barcelona lamenta el calendario al que se enfrenta y reconoce que ha pedido al club que esté atento al mercado

Xavi Pascual se ve las caras este viernes con el entrenador que le sustituyó al frente del equipo blaugrana, Georgios Bartzokas, y con un Olympiacos que está viviendo un inicio de temporada complicado, pero que cuenta con el mejor plantel fuera de la NBA.

Nunca es un buen momento para enfrentarse a los griegos, pero mejor ahora que tienen bajas y que no ha llegado el recién fichado Morris que cuando todo esté integrado con el paso de los meses. Y también mejor en la situación que ahora vive el Barça, en plena racha ganadora, y ante su público.

Así lo ve un Xavi Pascual que, desde que perdiera el primer partido tras regresar al Barça, no ha vuelto a ceder. "No creo que el partido nos llegue en el mejor momento, pero será un test importante contra un equipo muy sólido que no te puedes permitir malos momentos. Es un partido importante, muy difícil, contra un rival que está en esa línea de mandar con su estilo, muy físico en defensa y que juega de memoria en ataque", advierte el entrenador de Gavá, quien pide el apoyo de todos.

"Es uno de esos partidos grandes en los que el Palau tiene que ser el Palau. Lo tenemos que hacer con la ayuda del Palau, sufrir juntos, hay que apretar y nosotros tenemos que estirar al público y ellos nos tienen que ayudar, añade.

Xavi Pascual no frena los fichajes, pero...

Pascual, no obstante, sabe de las limitaciones que tiene, que se van a acrecentar más conforme vuelvan las semanas de tres partidos, que él aún no ha vivido. "El calendario es una barbaridad, pero hay que competirlo con la plantilla que tenemos. (…) Nos tenemos que hacer muy fuertes en casa, los jugadores no deben pensar en partidos de futuro, solo en el siguiente", advierte el entrenador barcelonista, que tiene la misma queja que Joan Peñarroya y no por ello pide fichajes. "Salen muchos nombres, yo le pido al club que estemos atentos y ver si algún día se puede hacer algo. A día de hoy solo pensamos en dar oportunidades a nuestros jugadores. Creo que la mayoría de jugadores están mejorando desde que llegué y sigo confiando en ellos, sin mirar nada más", asegura.

Al preparador barcelonista no sólo cree que le puede afectar lo corta que es la plantilla, sino las lesiones con las que se ha encontrado, Laprovittola y Juan Núñez. Por eso está contento del rendimiento que está logrando sacar a su equipo. "Estoy muy contento con todo el mundo. Está todo el mundo muy centrado. Hemos implementado bases de disciplina, trabajo respeto e ilusión. Estamos a la mitad del camino y vamos por el camino correcto, pero nos faltan muchas cosas. Estamos corriendo bien las dos transiciones, hay que mejorar mucho la defensa en los últimos segundos y alguna situación del juego. Algunas veces estamos algo desorganizados, pero lo estamos mejorando", sentencia.

Con todo esto, Pascual tiene claro cual debe ser su objetivo. "El mensaje que quiero dar es estar positivos. El Barça nunca puede pensar que no se puede. Hay que ir a por todas y luego o el tiempo nos dará la razón o nos pondrá en nuestro sitio. ¿Títulos? Hay que aspirar a ganarlos y de momento estamos vivos en todos", concluye.