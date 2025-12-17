El Real Madrid pierde el paso y la Euroliga se lo hace pagar

Un conjunto blanco desdibujado por momentos pierde el paso en su visita a Italia y ve truncada su racha triunfal pese a los 25 puntos de Facundo Campazzo

Lo que mal empieza, mal acaba. Así se puede definir lo que ha vivido el Real Madrid en su visita al Olimpia Milano, equipo que le ha dominado por completo y que le ha hecho pagar cada despiste para terminar derrotándole por 89-82 en la 16ª jornada de la Euroliga.

Pese a que el choque supuso un paso atrás para los de Sergio Scariolo respecto a lo mostrado en su racha de ocho victorias consecutivas –cuatro de ellas en Europa–, los blancos tuvieron opciones de llevarse el triunfo merced a la sobresaliente actuación de Facundo Campazzo (25 puntos y 28 dígitos de valoración).

Como decimos, el desarrollo del choque no presagiaba nada bueno para los españoles. El conjunto ahora dirigido por Peppe Poeta también llegaba al enfrentamiento en forma –seis victorias en ocho partidos– y lo demostraron tomando el mando del choque desde el inicio para cerrar el primer cuarto dos puntos arriba y ampliar la renta hasta los 11 tantos al descanso.

Para alcanzar tal renta los de Milán se valieron del tiro exterior, faceta en la el equipo italiano es uno de los mejores en porcentaje de la Euroliga. Su 10 de 17 al descanso, con todos los jugadores con minutos haciendo diana salvo los pívots Devin Booker y Josh Nebo, hizo que la defensa madrileña no encontrase la manera de cerrar su aro.

Un amago sin continuidad

Ya en el segundo tiempo el Madrid despertó. Con Mario Hezonja al mando redujo la desventaja hasta los dos puntos cuando estaba a punto de entrarse en el último cuarto. Por momentos pareció que llegaba el momento de ver a los Scariolo imponer su ley, pero la reacción no pasó de anécdota, sobre todo porque Alberto Abalde falló dos triples en el último minuto. Sí, los intentaron, pero no tuvieron su mejor día y lo pagaron con una derrota que les deja en la novena plaza de la Euroliga con 9-7.

- Ficha técnica:

89 - EA7 Milán (23+27+16+23): Ellis (10), Brooks (13), Leday (14), Shields (10), Booker (2) -cinco inicial-, Nebo (7), Guduric (22), Ricci (3), Brown (8).

82 - Real Madrid (21+18+21+22): Campazzo (25), Abalde (7), Deck (3), Lyles (14), Tavares (2), -cinco inicial-, Maledon (8), Llull (-), Hezonja (11), Okeke (7), Procida (), Andrés Feliz (3), Len (2).

Árbitros: Emin Mogulkoc (Turquía), Saulius Racys (Lituania) y Saso Petek (Eslovenia). Eliminaron por cinco faltas a Guduric (m.38).

Incidencias: partido de la jornada 16 de la Euroliga disputado en el Allianz Cloud de Milán.