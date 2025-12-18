Murcia - Betis, en directo el partido de hoy de la Copa del Rey en vivo online

Los verdiblancos, con bajas importantes pero muy motivados para seguir vivos en las tres competiciones, protagonizan uno de los duelos históricos de los dieciseisavos del torneo del K.O.

Sin demasiadas sorpresas el ' Ingenier o ', que vuelve a confiar en Adrián bajo los palos en la Copa del Rey y pone como referencia arriba al Cucho Hernández . Defensa, por las bajas, muy titular, con Ortiz en la derecha, Valentín Gómez en la izquierda, así como la pareja Bartra-Natan en el centro. Por delante, Altimira y Deossa , mientras que Pablo García percutirá por derecha, Rodrigo Riquelme por izquierda y el Chimy Ávila por detrás, como en anteriores rondas. También podría ejercer el rosarino de extremo y el madrileño de mediapunta, aunque no fue así ante Palma del Río y Torrent .

Ya hay once también de Adrián Colunga , que sale con Diego Piñeiro en portería; Jorge Mier y Cristo Romero serán los laterales, mientras que Alberto González, Antxon Jaso y Jorge Sánchez podrían completar una zaga de cinco o de cuatro si este último ejerce de pivote junto a Sekou Djanbou y Manu Lara ; Pedro León, Álvaro Bustos y David Flakus formarán arriba, bien en un tridente o con alguno de los mediocentros mencionados como enganche.

Con el cartel de 'no hay billetes' colgado en el Estadio Enrique Roca, donde se han agotado hasta las 500 bufandas conmemorativas del duelo, Real Murcia y Real Betis dilucidan a partir de las nueve de la noche de este jueves 18 de diciembre de 2025 el nombre de uno de los últimos equipos clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey. Está siendo esta eliminatoria de dieciseisavos, primera con la presencia de los cuatro representantes en la Supercopa de España (a vueltas con las ventajas que mantienen, más allá de ahorrarse dos rondas, centradas en la asignación por sorteo de los rivales de inferior categoría), bastante intensa y movida, con alguna que otra eliminación sonada, como las de RCD Mallorca, RC Celta o Villarreal CF, por lo que los pupilos de Manuel Pellegrini intentarán no protagonizar la siguiente sorpresa.

Pese a las bajas, focalizadas en determinadas demarcaciones, el 'Ingeniero' alineará un once de garantías para imponer las dos divisiones que hay de por medio entre granas y verdiblancos, aunque con la consigna de salir fuertes, como en los precedentes ante Atlético Palma del Río y Torrent CF, para abrir pronto brecha en el marcador para que no cunda el nerviosismo y para permitir también que broten el oficio, la calidad y la competitividad de una plantilla que sigue peleando en LaLiga por los puestos europeos, si bien es cierto que el RCD Espanyol se ha escapado un poco en la quinta plaza, y que ha certificado su presencia en las eliminatorias de la Europa League, con la encomienda de mejorar aún más las prestaciones para esquivar la ronda 'play off' de febrero y ahorrar fuerza con vistas a octavos.

Los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, así como el congoleño Cédric Bakambu, se encuentran concentrados con sus combinados nacionales para preparar el inicio la semana que viene de la Copa Africana de Naciones, de la que el extremo de Beni Melal y el pivote de Huizen serán anfitriones junto con el resto de los 'Leones del Atlas', al tiempo que Isco Alarcón, Diego Llorente, Junior Firpo y Marc Roca están renqueantes de sus respectivas dolencias y, en la mayoría de los casos, tampoco estarán el próximo domingo 21 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja para despedir el año contra el Getafe CF, teniendo que esperar a después del parón navideño para retornar al césped.