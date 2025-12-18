Manolo Lama, tras la victoria del Real Madrid en Talavera: "Estoy convencido de que Florentino Pérez tiene un rebote de caballo"

El triunfo del conjunto blanco en la ronda de dieciseisavos de final de Copa del Rey, con doblete de Kylian Mbappé, no ha evitado las críticas por parte del periodista deportivo, asegurando el enfado del presidente de la entidad merengue por la actuación del equipo en el duelo ante el conjunto de Sandroni

El Real Madrid venció pero terminó sufriendo ante el Talavera de la Reina, en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de Copa del Rey. Dos goles de Kylian Mbappé y uno de Manuel Farrando dieron el pase y la clasificación a la siguiente ronda al conjunto blanco. Sin embargo, el juego del equipo merengue sigue dejando dudas, con un Xabi Alonso consciente de lo que puede pasar en este tipo de partidos. El técnico tolosarra fue claro en rueda de prensa pero no evitó críticas como la de Manolo Lama tras la actuación en el duelo de ayer.

Xabi Alonso, en el punto de mira de las críticas en el Real Madrid

En este sentido, Manolo Lama, periodista de la Cadena Cope, valoró la victoria del Real Madrid ante el Talavera, afirmando que Xabi Alonso sale más tocado del partido de Copa del Rey: "Sí, que sale más tocado. Por una sencilla razón y es que el Real Madrid no jugó a nada. Mbappé ha ganado el partido él solo, ante un equipo, el Talavera, que ha visto cómo el Madrid se ha desenchufado".

Además, Manolo Lama siguió afirmando que "sinceramente, creo que esto lo ha visto Florentino Pérez en su casa y estoy convencido de que el presidente del Real Madrid tiene un rebote de caballo, como el que tendrían los aficionados que han venido hasta aquí. Eran unos 300 y estaban muy cabreados por la actitud del equipo. Dice la gente 'ha ganado el Madrid'. ¡Claro, cómo no va a ganar si tiene a un Mbappé que ha marcado dos pero que si hubiera querido habría marcado tres! ¡Jugó los 90 minutos en este campo! Yo creo que hoy Florentino debe estar mosqueado con el entrenador".

De esta manera, el Real Madrid fue uno de los equipos que terminó con resultado favorable en la jornada del miércoles en la Copa del Rey, que tuvo eliminaciones como la del Sevilla, Villarreal o Celta de Vigo. Sin embargo, la toma de decisiones de Xabi Alonso en el encuentro contra el Talavera llamó especialmente la atención, ya que mantuvo a Kylian Mbappé, que firmó un doblete, los 90 minutos sobre el terreno de juego. Además, Endrick, que tiene menos protagonismo, no pudo terminar el partido, ante la sustitución el 77' por Jude Bellingham. Sin embargo, el crédito del técnico tolosarra en el banquillo merengue continúa de momento.

Xabi Alonso, ante una nueva 'final' contra el Sevilla

Xabi Alonso ya pone el foco en el encuentro de este sábado ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu. Para ello, el Real Madrid podría recuperar a jugadores como Mendy, Alaba y Camavinga, que han hecho parte del entrenamiento de hoy en Valdebebas, tal y como ha informado The Athletic. De esta manera, el técnico tolosarra podría estar ante una nueva 'final' contra los de Almeyda, dados los últimos del resultados que está firmando el conjunto blanco, con un mar de dudas, sobre todo, por las últimas derrotas ante el Manchester City y Celta de Vigo en el estadio merengue.