Tebas carga contra Florentino por el 'caso Negreira': "No se entera de la misa la mitad"

El presidente de LaLiga responde a las críticas del Real Madrid y defiende la actuación en la investigación del caso Negreira

Javier Tebas volvió a encender el debate alrededor del ‘caso Negreira’ con duras declaraciones contra Florentino Pérez. El presidente de LaLiga respondió al máximo dirigente del Real Madrid tras sus críticas por la supuesta pasividad de los organismos del fútbol español y aseguró que el club blanco ha construido un relato “teatral” y “victimista” sobre uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del fútbol español.

Las palabras de Tebas llegaron en el podcast Misión 2050, donde abordó, entre otros asuntos, el interrogatorio de Joan Laporta ante la jueza que instruye el caso. El presidente de LaLiga fue tajante al valorar las declaraciones de Florentino Pérez durante el cóctel navideño del Real Madrid, donde calificó el caso como “el problema más grave del fútbol a nivel internacional”.

Tebas cuestiona el papel del Real Madrid en el caso

“El presidente del Madrid no se entera de la misa la mitad de este tema”, afirmó Tebas, visiblemente molesto con el discurso del club blanco. El dirigente explicó con detalle el orden procesal del interrogatorio a Laporta y defendió que LaLiga actuó conforme a la lógica jurídica del procedimiento penal.

Según Tebas, LaLiga fue la tercera parte personada en el proceso y solo realizó una pregunta porque “el fiscal ya había hecho diecinueve y había agotado prácticamente todo”. Además, recordó que el abogado del Real Madrid fue el último en intervenir por un motivo concreto. “Fue el último en personarse, tardó dos meses, porque entonces el Barcelona era su aliado por la Superliga y tenía dudas”, señaló.

El presidente de LaLiga fue aún más duro al valorar las preguntas formuladas por la representación del club blanco. “Las doce preguntas que hizo el Real Madrid ya habían sido respondidas antes. Todo es un teatro, una falacia”, sentenció.

“LaLiga llevó el caso a la Fiscalía, no el Madrid”

Tebas también quiso dejar claro quién dio el primer paso institucional en el ‘caso Negreira’. “Los que llevamos el caso a la Fiscalía fuimos nosotros, no el Real Madrid”, afirmó, recordando que LaLiga fue la entidad que impulsó la investigación judicial.

En ese contexto, Tebas reconoció la existencia de irregularidades, aunque matizó el enfoque. “Yo he sido el primero que ha dicho que ahí hubo corrupción deportiva, pero no la que pretende vender el Real Madrid”, explicó, rechazando la idea de un sistema arbitral organizado para perjudicar al club blanco.

El presidente de LaLiga también vinculó el discurso del Madrid con decisiones arbitrales recientes. “Hablan ahora de Negreira porque no les pitaron un penalti el domingo”, comentó, calificando esa postura como una estrategia de victimismo.

Superliga y el choque de modelos

Más allá del ‘caso Negreira’, Tebas situó el conflicto en una batalla más amplia sobre el modelo de fútbol. Según el dirigente, Florentino Pérez busca debilitar a LaLiga para justificar su proyecto de Superliga. “Si hay una Liga débil, sus proyectos tienen sentido”, afirmó.

Tebas criticó duramente la visión del presidente del Real Madrid sobre la industria del fútbol. “Su concepto es: dejad a los grandes hacer lo que queramos y ya os daremos a los demás lo que queramos. Eso va contra la esencia del fútbol”, concluyó, reafirmando su defensa de las competiciones nacionales frente a los proyectos supranacionales.