Javier Tebas le pone precio al fútbol: "Ver LaLiga vale 35 euros, no es verdad que seamos caros"

El presidente de LaLiga defiende el modelo de pago, niega que el fútbol sea caro en España y señala a la piratería como el gran problema

Javier Tebas volvió a abrir el melón del precio del fútbol. El presidente de LaLiga aseguró que “ver fútbol cuesta 35 euros” y defendió que España no es uno de los países más caros, apuntando directamente a la piratería como el principal enemigo del modelo actual.

El debate sobre el precio del fútbol lleva años instalado entre los aficionados, y Javier Tebas quiso afrontarlo sin rodeos durante su intervención en el podcast Misión 2050. El presidente de LaLiga defendió con firmeza el actual sistema de comercialización y negó que ver fútbol en España sea más caro que en otros países europeos.

Según Tebas, existe una confusión entre el precio real del fútbol y el coste total de los paquetes que ofrecen las operadoras. “El fútbol vale 35 euros”, afirmó, explicando que el incremento hasta los 80 o 90 euros mensuales se debe a la inclusión obligatoria de otros servicios como la banda ancha o la telefonía móvil.

El precio del fútbol y la comparación con otros países

Tebas insistió en que, si se analiza el coste del fútbol en función del poder adquisitivo y la renta per cápita, España no está entre los países donde resulta más caro seguir la competición. A su juicio, en muchos mercados europeos los aficionados deben contratar varias plataformas para ver todas las competiciones, lo que termina elevando el precio final.

El presidente de LaLiga defendió que, por una cantidad similar, el aficionado español puede acceder no solo a LaLiga, sino también a la Champions League y a otros contenidos deportivos. “No es verdad que seamos los más caros”, reiteró.

"Si quieres ver el fútbol con la Champions vale 45 euros. En otros países tienes que pagar dos plataformas y ya te vas a pasar de esos 45 euros" afirma Tebas.

La piratería, el gran enemigo del modelo

Uno de los mensajes más claros de Tebas fue su relación directa entre piratería y precio. El dirigente aseguró que cuanta menos piratería exista, más opciones habrá de que el fútbol baje su coste. “Si todos pagaran, mañana mismo bajaría el precio”, afirmó con rotundidad.

Según explicó, la lucha contra las emisiones ilegales ha permitido por primera vez en una década que aumente el número de abonados a la televisión de pago en España. Ese crecimiento, sostiene Tebas, ha hecho posible que las operadoras puedan pagar más por los derechos audiovisuales, fortaleciendo el producto.

Un debate que va más allá del fútbol

Tebas también contextualizó el problema dentro de la situación económica general, reconociendo que el acceso a la vivienda dificulta que muchos jóvenes puedan asumir gastos mensuales elevados. "Si no se soluciona el problema de la vivienda para la gente joven, es difícil que gasten 80 euros en la banda ancha".

Para el presidente de LaLiga, el futuro pasa por proteger el producto y garantizar su sostenibilidad. Su mensaje fue claro: el fútbol tiene un precio, y pagar por él es la única vía para que siga siendo competitivo y, algún día, incluso más barato.