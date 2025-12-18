Cardona y Foyth, KO ante el Barça: Marcelino llega con nueve bajas confirmadas

El Villarreal llegará con un mínimo de nueve bajas al duelo ante el líder tras perder a Sergi Cardona y Juan Foyth en la eliminación copera

Si la eliminación en la Copa del Rey ya ha sido un golpe difícil de digerir para el Villarreal, la resaca del partido en Santander ha dejado aún peores noticias para Marcelino García Toral. Sergi Cardona y Juan Foyth acabaron lesionados y serán baja este domingo ante el FC Barcelona, aumentando una lista de ausencias que deja al conjunto amarillo en una situación límite.

El encuentro ante el Racing de Santander no solo significó la despedida del torneo del KO, sino también la pérdida de dos piezas clave para el eje defensivo. Ambos futbolistas tuvieron que ser sustituidos durante el partido y el propio Marcelino confirmó tras el choque que se trataba de problemas musculares.

“Sergi y Juan Foyth tuvieron problemas musculares y tuvimos que sustituirles”, explicó el técnico asturiano, consciente de que el escaso margen de recuperación hace prácticamente imposible su presencia ante el líder de LaLiga.

Una defensa en cuadro para recibir al líder

Las bajas de Cardona y Foyth se suman a una lista ya de por sí alarmante. El Villarreal afrontará el duelo ante el Barcelona con, al menos, nueve ausencias, un escenario que condiciona seriamente el planteamiento de Marcelino para uno de los partidos más exigentes del calendario.

Antes del choque copero, el conjunto amarillo ya contaba con las bajas por lesión de Logan Costa, Kambwala, Mouriño, Thomas Partey y Gerard Moreno. A ellas se añaden las ausencias de Pape Gueye e Illias Akhomach, concentrados con sus selecciones para la disputa de la Copa de África y descartados para el fin de semana.

Con Cardona y Foyth fuera de combate, los problemas se agravan especialmente en la zaga. Marcelino apenas dispone de efectivos específicos en el centro de la defensa, donde solo Rafa Marín y Renato Veiga aparecen como opciones naturales. La situación ya obligó en Santander a recurrir al juvenil Macià en el centro del campo, una muestra clara de la falta de recursos disponibles.

Marcelino reconoce el golpe anímico

Más allá de las lesiones, Marcelino no escondió su preocupación por el momento que atraviesa el equipo. “Esta derrota es un golpe duro”, reconoció tras la eliminación, admitiendo que el mes de diciembre se le está haciendo cuesta arriba al Villarreal.

“El rival nos ha tirado dos veces y ha acertado, y nosotros hemos llegado mucho y no ha entrado. Ahora estamos en una situación en la que todo lo que llega al área es gol y nosotros no somos capaces de acertar”, analizó el técnico, señalando también cierta precipitación en ataque.

A pesar de todo, Marcelino quiso felicitar al Racing por su clasificación y asumió que el resultado no fue injusto. Pero la preocupación es evidente. “Estamos muy justos”, resumió, poniendo voz a un Villarreal que llegará al duelo ante el Barça mermado, tocado anímicamente y obligado a resistir con lo justo ante el líder.