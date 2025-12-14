El Villarreal se interesa por Sidiki Cherif, la nueva joya de la Ligue 1

El joven delantero del Angers, de solo 18 años, está en la agenda del club amarillo de cara al próximo mercado invernal

A pocas semanas de que se abra el mercado de invierno, el Villarreal comienza a aparecer vinculado a varios nombres propios del fútbol europeo. Uno de ellos es Sidiki Cherif, joven delantero del Angers y una de las grandes revelaciones de la Ligue 1 esta temporada. Desde Francia sitúan al club castellonense entre los equipos mejor posicionados para intentar su fichaje.

Un talento precoz que ha explotado en la élite francesa

Según informa L’Équipe, el Villarreal es uno de los clubes que ha mostrado mayor interés por el atacante franco-guineano. El rotativo francés apunta incluso a una oferta cercana a los 20 millones de euros, una cifra que desde el entorno del Angers consideran insuficiente, ya que el club exigiría al menos 25 millones conscientes del potencial del futbolista y de la competencia existente.

Y es que Cherif no ha pasado desapercibido en Europa. Además del Villarreal, varios clubes de la Premier League, de la Bundesliga y el AC Milan han seguido de cerca su evolución en las últimas semanas. Su rendimiento, su edad y su margen de crecimiento lo convierten en una de las piezas más codiciadas del próximo mercado.

Nacido en Conakry, Guinea, Cherif llegó a Francia con apenas cinco años. Su progresión ha sido meteórica. Debutó con el primer equipo del Angers con solo 16 años en la Ligue 2 y, ya la pasada temporada, con 17, disputó siete partidos en la máxima categoría. Este curso está siendo el de su consolidación definitiva.

El mejor goleador del Angers con solo 18 años

En lo que va de temporada, Sidiki Cherif ha disputado 16 partidos oficiales y ha anotado cuatro goles, cifras que lo sitúan como el máximo goleador de su equipo pese a su juventud. Más allá de los números, destaca por su potencia, su capacidad para atacar espacios y una madurez impropia para su edad en la toma de decisiones dentro del área.

El Villarreal no es ajeno a este perfil. El club amarillo ha demostrado históricamente una especial sensibilidad con el mercado francés, donde ha encontrado futbolistas que se han adaptado con éxito a LaLiga. No es la primera vez que negocia con el Angers, de donde llegó en su día Karl Toko Ekambi a cambio de 18 millones de euros.

El mercado francés, una vía habitual para el Villarreal

En los últimos mercados, la dirección deportiva del Villarreal ha intensificado su seguimiento de la Ligue 1. El pasado verano, sin ir más lejos, el club manejó informes positivos de delanteros como Guessand, Emegha o Kalimuendo, operaciones que no llegaron a cerrarse por diversos motivos.

Sidiki Cherif encaja en ese mismo perfil de apuesta a medio plazo, con rendimiento inmediato y proyección de futuro. No es el único nombre joven que figura en la agenda amarilla, donde también aparece el delantero del Mónaco George Ilenikhena, de 19 años, otro talento precoz que ya está dejando huella.

El interés por Cherif es real, aunque la operación no se presenta sencilla. El Angers sabe que tiene entre manos a una joya y no tiene prisa por vender.