Alineaciones Levante - Villarreal: Alineación probable de Levante y Villarreal en la jornada 16 de LaLiga

Esta jornada acogerá un derbi en la Comunidad Valenciana que tendrá como protagonistas al Levante y al Villarreal en un encuentro en el que las dinámicas de ambos son contrapuestas. El encuentro tendrá lugar a las 18:30 este domingo en un situación complicada para el equipo granota, el cual duerme colista y necesita de manera urgente la victoria. En medio de esta situación complicada recibe a un Villarreal que llega en el mejor momento de forma de los últimos años ya que se sitúa tercero con pleno de cinco victorias en sus últimos cinco encuentros.

La alineación del Levante contra el Villarreal

Las bajas del Levante siguen protagonizando parte del problema que tiene el equipo valenciano en estos momentos, el cual ha tocado fondo en LaLiga. En cuanto a estas, Matías Moreno no estará disponible hasta finales de diciembre por una lesión en los isquiotibiales. Otras ausencias son las de Unai Elgezabal, Pablo Martínez y Carlos Espí, los cuales serán duda hasta última hora según su evolución.

Así pues, el once que presentará Álvaro del Moral es todo una incógnita no solo por las bajas sino por a necesidad de cambios dentro de los onces debido a un contexto en el que parece que nada está funcionando. Una de las sorpresas en la alineación podría ser Iker Losada. Arriba, parece que Etta Eyong será titular después de haber decidido pagar la cantidad acordada.

La alineación del Villarreal contra el Levante

Lo cierto es que en el apartado de bajas, el Villarreal no está mucho mejor ya que también tiene algunas bajas sensibles. Logan Costa sigue recuperándose de una rotura de ligamento cruzado anterior mientras que Willy Kambwala es baja por una lesión en los isquiotibiales. A esta hay que sumarle la de Pau Cabanes también está fuera por una rotura del ligamento cruzado anterior, con plazo de recuperación hasta abril. En el apartado de dudas también aparecen nombres como Gerard Moreno, afectado por una lesión en los isquiotibiales; Dani Parejo, con molestias en el aductor; Santiago Mourinho, con unas molestias en la rodilla; y Thomas Teye, que arrastra molestias no especificadas.

Todo hace indicar que el once del submarino amarillo presentará rotaciones debido al reciente encuentro contra el Copenhague. Renato Veiga podría ser suplente debido a su participación en el mencionado encuentro. Akohmach y Oluwaseyi podrían sustituir a Mikautadze y Pépé tras una actuación mejorable en la jornada europea

La alineación del Levante y el Villarreal

Levante: Ryan; Toljan, Matturro, Jorge Cabello, Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Arriaga, Vencedor, Brugui; Etta Eyong y Iván Romero.

Villareal: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marín, Foyth, Pau Navarro; Moleiro, Gueye, Comesaña, Buchanan; Ayoze y Pépé.