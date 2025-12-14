Gurpegui, ex del Athletic, explica cómo fichó y cómo se cayó su llegada a Osasuna

El que fuera centrocampista del equipo rojiblanco ha repasado cómo se produjo su llegada al Athletic Club el cual se movió rápido debido al interés de un CA Osasuna por el cual estuvo a punto de fichar. De hecho, llegó a visitar las instalaciones de la cantera del club rojillo

Ya retirado del fútbol profesional, a sus 45 años, Carlos Gurpegui, ex centrocampista del Athletic Club, ha echado la vista atrás y ha repasado su carrera deportiva. Una de las decisiones más importantes fue cuando decidió fichar por el Athletic Club en vez de CA Osasuna en el cual estuvo a punto de recalar ya que sus familiares más próximos llegaron, incluso, a visitar las instalaciones de cantera del club rojillo.

Natural de Pamplona, las habilidades de Carlos Gurpegui no pasaron desapercibidas para CA Osasuna quien se fijó en él cuando el centrocampista estaba despuntando en el Izarra. De hecho, Gurpegui estuvo cerca de unirse a CA Osasuna ya que su padre, madre y tío visitaron la residencia del club rojillo. "Si es cierto que en el segundo año del Izarra se ponen en contacto con un hermano de mi padre que vine en Pamplona. Estaba Sola de director de la cantera. Mi padre, mi madre y mi tío van a ver la residencia de estudiantes porque sí había un interés de Osasuna", ha comentado en el podcast Los Fulanos.

El Athletic Club se movió rápido para atar a Gurpegui

El Athletic Club no se quedó de brazos cruzados y rápidamente aprovechó su relación con el Izarra para ficarlo tal y como ha relatado el propio Carlos Gurpegui. "Creo que el Athletic también, al ver ese interés y ser filial el Izarra, yo tenía que ir a Bilbao. Con el tiempo, tampoco fue una decisión mía porque el Izarra era un club convenido del Athletic y lo normal era ir a Bilbao".

El ex del Athletic Club incluso ha dicho que fue el propio Izarra el que avisó al club vasco del interés de CA Osasuna. "Creo que incluso desde el mismo Izarra les avisaron de 'oye, que a este chico ya lo están tocando un poco de Pamplona'. Además me acuerdo que en el equipo que fui cubrí la baja de Xabi Alonso. Habían dado la baja a dos chicos y necesitaban un perfil de mediapunta... y encajé muy bien allí".

Gurpegui ha dicho también que nunca se vio fichando por CA Osasuna. "Creo que no. Además, como he tenido una carrera deportiva tan singular, era muy difícil que un equipo viniera a buscarme porque tenía una posible sanción. Era imposible y yo no quería saber otra cosa que me tuviesen en el club hasta que me quisiesen. Como me han querido muchos años, ahí estamos".

No hay que olvidar que Gurpegui, en los primeros compases de su carrera deportiva, dio positivo en un control antidopaje, en el año 2002 concretamente, por el que fue suspendido, cumpliendo sanción entre 2006 y 2008. Eso no hace que termine jugando 390 partidos con el Athletic Club durante su carrera deportiva.