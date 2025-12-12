Los posibles fichajes por los que pregunta el Deportivo de La Coruña

El cuadro gallego, según ha informado Matteo Moretto, habría preguntado por Diego Conde, guardameta del Villarreal. Ademas, también se habría fijado en Gonzalo Villar, actualmente en el Dinamo de Zagreb y con pasado en el Granada

El Deportivo de La Coruña quiere que este sea su año y que la temporada 2025/26 sea la del regreso a Primera. El Deportivo de La Coruña, al menos de momento, está en la senda correcta. Tras 17 jornadas, los de Antonio Hidalgo son segundos en la tabla con 32 puntos, igualados con el Almería y a solo tres del Racing de Santander, que de momento parece mostrarse intratable. La apuesta que realizó el Deportivo de La Coruña el pasado verano se está notando sobre el césped y la llegada de Antonio Hidalgo ha supuesto un plus en el nivel del equipo.

Así, nombres como Luismi Cruz, que llegó procedente del Tenerife, le han dado una vuelta más al ataque deportivista que comanda Yeremay Hernández. Pero el Deportivo de La Coruña sabe que LaLiga Hypermotion es muy larga y que las 42 jornadas, que pueden irse a un total de 46 encuentros si se disputa el play off, pueden mandar al traste el sueño de volver a Primera. En esta tesitura y según ha adelantado Matteo Moretto, el Deportivo de La Coruña ya estaría empezando a moverse de cara al próximo mercado de fichajes de invierno.

El Deportivo de La Coruña se mueve en el mercado de fichajes para darle competencia a Germán Parreño

Según ha apuntado el periodista citado anteriormente, el Deportivo de La Coruña habría preguntado por dos futbolistas. El primero es Diego Conde, guardameta del Villarreal de Marcelino, que esta temporada aún no ha debutado en Liga con los castellonenses pero sí ha tenido minutos en la Copa del Rey. Diego Conde tiene pasado en Getafe, Leganés y Atlético de Madrid.

Desde Butarque llegó a La Cerámica en el verano de 2024 y la temporada pasada, a diferencia de la presente, participó en 22 encuentros. En lo que respecta al Deportivo de La Coruña, Antonio Hidalgo cuenta con Germán Parreño bajo palos, que hasta el momento lo está jugando todo a excepción de la Copa del Rey.

Gonzalo Villar, un viejo conocido de Segunda que interesa al Deportivo de La Coruña

Otro nombre que ha sido vinculado al Deportivo de La Coruña es el de Gonzalo Villar. El centrocampista milita desde el pasado verano en el Dinamo de Zagreb de Croacia, equipo al que llegó el pasado verano tras pagar el conjunto croata un montante de 3 millones de euros. Gonzalo Villar ya ha participado en 10 encuentros de Liga con el Dinamo de Zagreb, marcando un gol y repartiendo una asistencia.

También está participando en la Europa League aunque este pasado jueves fue suplente en el duelo que enfrentó a los croatas al Real Betis. Gonzalo Villar tiene pasado en la cantera del Valencia, Elche, Roma, Getafe, Sampdoria y el anteriormente mencionado Granada.