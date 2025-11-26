Loureiro descarta los problemas con Antonio Hidalgo en el Deportivo de La Coruña

El jugador del cuadro gallego se mostró dispuesto a jugar donde determine el técnico catalán: "Sin problema ninguno donde el equipo me necesite"

Si algo ha conseguido Antonio Hidalgo en el Deportivo de La Coruña es meter a todos los jugadores en la dinámica del grupo para pelear por el ascenso a Primera. Uno de esos jugadores que este mismo miércoles se mostró dispuesto a jugar donde requiera Antonio Hidalgo es Miguel Loureiro. El ex del Huesca llegó al Deportivo de La Coruña el pasado verano y de momento ha participado en todos los encuentros que suman los gallegos en Liga esta temporada.

Loureiro está dispuesto a jugar de todo en el Deportivo de La Coruña

Miguel Loureiro fue cuestionado este miércoles en rueda de prensa sobre su disponibilidad para jugar en el lateral derecho, posición a la que regresó el pasado fin de semana ante el Ceuta: "Lo dije en diferentes entrevistas que yo intento adaptarme a cualquier posición de la defensa que me toque y donde el míster decida en función de cada partido. Estoy a gusto también en lateral derecho porque es la que llevo haciendo más tiempo durante mi carrera. Sin problema ninguno donde el equipo me necesite".

Loureiro confesó además que conoce bien la posición de lateral, donde ya jugó en sus anteriores equipos: "Gran parte de mi carrera jugué de lateral, pero es cierto que el fútbol va evolucionado y el perfil de los futbolistas. Dependiendo de lo que el míster tenga y con la idea que tiene Antonio también he jugado mucho con él en el lateral. Me adapto e intento mejorar en los aspectos que son diferentes en cada una de esas posiciones. La verdad que contento por tener esa sensación de poder adaptarme a esas posiciones".

Las diferentes posiciones de Miguel Loureiro

Además de lateral derecho, Miguel Loureiro habló de las diferencias de jugar de central y comentó como en dicha demarcación necesita de más tranquilidad: "Cuando juego de central necesito tener más calma, pausarme y estar más tranquilo. Ahí tienes más la pelota en los pies y necesitas más tranquilidad para elegir bien y tomar las decisiones correctas. La posición en el lateral quizás tiene más exigencias a nivel físico y tienes que liberarte un poco más para hacer cosas con balón, sin tanta mentalidad defensiva. Dependiendo de cómo sea el partido con los matices que siempre hablo, pero esas dos cosas son las que tengo que tengo que estar en la cabeza cuando cambio de posición".

La última hora de la posible lesión de Noubi

Miguel Loureiro hizo de portavoz oficioso del Deportivo de La Coruña en torno a la dolencia de Noubi, sobre la que transmitió buenas noticias: "Parece que no va a ser nada grave. Están haciéndole pruebas y supongo que nos dirán esta semana el alcance. A priori son cosas pequeñas y esperemos que pueda estar disponible lo antes posible".

Por último, Loureiro habló de la racha de triunfos del Deportivo de La Coruña, con cuatro consecutivas en las últimas jornadas: "Tratamos de poner muy en valor lo que estamos haciendo porque es muy complicado. Hay que ser conscientes y cada semana tenemos una prueba de eso con la dificultad de lo que cuesta ganar un partido en esta categoría. Pienso que después de cada partido y tras conseguir varias victorias en esta racha, hay que darle mucho valor. Tenemos que celebrar porque es muy difícil y una cuestión muy complicada conseguir esa regularidad con la buena racha que venimos teniendo ahora. Es lo más importante darle valor al grupo".