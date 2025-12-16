José Alberto pone en alerta al Racing de Santander

El técnico asturiano no se fía del Villarreal de Marcelino ya que juegue quien juegue "será un equipo de Champions League"

El Racing de Santander tratará este próximo miércoles de dar la machada en la tercera ronda de la Copa del Rey. Los de José Alberto no lo tendrán sencillo ya que delante tendrán a todo un Villarreal, equipo que recordemos, está disputando la Champions League.

El Racing de Santander es el líder de LaLiga Hypermotion y además su equipo ostenta el honor de ser el cuadro más goleador. En el Sardinero, José Alberto no espera un Villarreal de menos nivel que el que ha visto en Champions League y también en Liga. Este martes en la previa del duelo ante el cuadro groguets, no desveló nada sobre si introducirá o no novedades en su once titular.

José Alberto avisa en el Racing de Santander sobre el Villarreal

José Alberto sabe que el Villarreal ha dado dos versiones muy diferentes en Liga y en Europa, pero eso no quita que sea un equipo que ha disputado la Champions League. José Alberto no dudó en elogiar al cuerpo técnico que encabeza Marcelino: "No tengo ni idea de lo que va a hacer Marcelino, pero independientemente de lo que haga, he visto que todos los jugadores tiene muchísimos minutos, son una plantilla extraordinaria que ha estado jugando en el último mes las dos o tres competiciones, junto a la Copa del Rey ha estado con la Champions también y ahora la Liga. Creo que ha rotado mucho, su jugador que más partidos tiene es 15 por lo que he visto, casi todos están en 10 u 11 partidos. Independientemente del equipo que saque, va a sacar un gran equipo, un equipo de primer nivel, un equipo de nivel Champions y nosotros es como decía antes, muy motivante, ilusionante el medirnos ante ese tipo de jugadores y ante un cuerpo técnico como el del Villarreal".

El técnico del Villarreal no quiso dar ni la más mínima pista sobre si introducirá rotaciones ante el Villarreal pensando el el objetivo de la Liga: "Ya lo veréis mañana... No voy a dar pistas a nadie, para nosotros confiamos mucho en la plantilla que tenemos y, como decía antes, es un partido precioso donde la afición tiene ilusión, nuestra plantilla tiene ilusión y nosotros también tenemos ilusión de medirnos a un rival de esa capacidad y que nos va a poner a prueba. Sacaremos el mejor ‘XI’ posible como siempre para intentar ganar".

La clave para ganar al Villarreal según José Alberto

Por último, José Alberto habló de ser valientes con balón y ser solidarios cuando no tengan el esférico en su poder para ganarle al Villarreal: "Pienso que el partido de mañana necesitamos ser muy valientes, ser muy valientes con el balón, ser muy atrevidos con balón, como intentamos ser siempre. Luego ser muy solidarios cuando no la tengamos, tener un equipo capaz de apretar, con paz y capacidades, si no superan pues retornar. Creo que tenemos que tener esa capacidad de solidaridad y de sufrimiento en ciertos momentos de partido y luego dominar muy bien los áreas y ser muy efectivos".