No hay acuerdo en la nueva fecha del Levante-Villarreal

El Villarreal propone jugar el 7 de enero, mientras que el Levante apuesta por el 18 de febrero

Levante y Villarreal no se ponen de acuerdo sobre cuándo disputar el partido aplazado del pasado domingo en el Ciutat de València, suspendido por la alerta roja en la provincia. Ambos clubes han trasladado posturas muy diferentes al Juez Único de Competición de la RFEF, que les concedió cinco días hábiles para consensuar una nueva fecha.

Dos propuestas muy alejadas

El Villarreal defiende que el encuentro se juegue el 7 de enero, una semana marcada por la disputa de la Supercopa de España y una de las pocas ventanas libres del calendario en el inicio de 2026. Desde el club castellonense consideran que esa fecha permitiría resolver el aplazamiento cuanto antes y evitar que el partido se acumule en el tramo decisivo de la temporada.

Sin embargo, el Levante no comparte ese planteamiento y ha propuesto el 18 de febrero. La razón es puramente deportiva. A principios de enero, el conjunto granota perderá a varios futbolistas importantes por la Copa África, encabezados por Etta Eyong, su delantero más determinante en lo que va de curso, pese a que ha dado un bajón considerable en este tramo de temporada.

La Copa África, clave

Etta Eyong se incorporará en los próximos días a la selección de Camerún y, como mínimo, no estará disponible hasta finales de diciembre, con opciones de alargar su ausencia hasta mediados de enero si su selección alcanza la final del torneo. Aunque en el Villarreal también irán a la Copa África otros jugadores como Akhomach y Pape Gueye, también comprometidos con sus selecciones.

Desde el Levante entienden que disputar el partido el 7 de enero supondría una desventaja competitiva. De ahí que el club granota apueste por una fecha más tardía en la que ya podría contar con Etta Eyong.

El Comité de Competición, listo para intervenir

Si no hay acuerdo antes del viernes, será el Comité de Competición quien imponga una fecha definitiva. En ese escenario, el margen de recurso es mínimo. LaLiga puede emitir informes o sugerencias, pero la decisión final corresponde exclusivamente al órgano federativo cuando existe conflicto entre clubes.

Mientras tanto, el Villarreal espera que la situación se resuelva esta misma semana, pendiente también de los resultados coperos de ambos equipos, que podrían liberar o bloquear nuevas fechas en el calendario.

Etta Eyong, en el centro del debate

La figura del delantero camerunés vuelve a ser protagonista. Más allá de su marcha a la Copa África, su posible participación en el Levante-Villarreal ya había generado debate por la cláusula económica que el Levante debía abonar al club groguet si jugaba ante su antiguo equipo.

Antes de partir, Eyong lanzó un mensaje tranquilizador a la afición: “Marcaré más goles tras la Copa África”. Hasta el momento, suma cinco goles en doce partidos de Liga, cifras que explican por qué su ausencia pesa tanto en la decisión del club granota.

Ahora, el balón está en el tejado del Comité. Si Levante y Villarreal no ceden, la fecha se decidirá desde los despachos.