Luis García Plaza y los rumores de su vuelta al Levante: "No era el momento de encontrarnos"

El técnico reconoce contactos con el club granota, descarta al Oviedo y admite que rechazó ofertas importantes del extranjero

Luis García Plaza atraviesa uno de los momentos más atípicos de su carrera. Después de más de veinte años prácticamente ininterrumpidos en los banquillos, el entrenador madrileño se encuentra a la espera de un nuevo proyecto. En una charla en el programa de La Pizarra de Quintana (Radio MARCA), el técnico habló sin rodeos sobre los rumores sobre los que ha sido protagonista en los últimos días, su posible vuelta al Levante y las ofertas que ha decidido rechazar.

Contacto con el Levante, pero sin acuerdo

El nombre de Luis García Plaza volvió a sonar con fuerza en el entorno del Levante, un club con el que mantiene una relación especial. El propio entrenador confirmó que existieron contactos, aunque dejó claro que no pasaron de una primera toma de contacto. “Hubo un contacto, pero no era el momento de encontrarnos”, explicó, en línea con lo que ya había reconocido públicamente el presidente granota.

García Plaza fue transparente al señalar que ambas partes coincidieron en que el contexto no era el adecuado, especialmente por el escaso margen del club para reforzar la plantilla. Aun así, tuvo palabras de agradecimiento hacia el Levante, un equipo en el que dejó huella y al que guarda un cariño evidente, aunque ahora los caminos no estén destinados a cruzarse de nuevo.

Oviedo descartado y mucho ruido sin llamadas

Otro de los nombres que apareció en las últimas horas fue el del Real Oviedo. En este caso, Luis García Plaza fue tajante y no dejó espacio para la duda. “No me han llamado, si no lo diría”, afirmó con rotundidad, restando valor a los rumores que circularon con fuerza desde Asturias.

El técnico asumió con naturalidad el ruido mediático que suele acompañar a los entrenadores libres, pero quiso dejar claro que, al menos en este caso, su teléfono no sonó desde el Carlos Tartiere.

Ofertas rechazadas y el objetivo de Primera

Más allá del fútbol español, Luis García Plaza reconoció haber tenido propuestas importantes en los últimos meses procedentes del extranjero. Qatar, México, Arabia Saudí y Rusia estuvieron sobre la mesa, con un interés muy avanzado del Spartak de Moscú. “Estuvimos reunidos y fue una decisión mía no ir”, confesó, admitiendo que, pese al atractivo del club, no veía claro el contexto a medio plazo.

Su prioridad, al menos por ahora, pasa por España y por volver a Primera División. “Este año me he dado tranquilidad para ver si puedo entrar en Primera”, explicó, asumiendo que es más probable hacerlo como relevo que iniciando un proyecto desde cero.

Más allá de la etiqueta de ‘bombero’

Luis García Plaza también reflexionó sobre la etiqueta de entrenador salvador que suele acompañarle. Recordó sus ascensos y su trabajo en clubes como Mallorca o Alavés, defendiendo que el contexto muchas veces condiciona. “Me tienen encasillado, pero soy entrenador de fútbol”, reivindicó.

Lejos de la ansiedad, el técnico asegura vivir este paréntesis con calma, formándose y observando fútbol. “Soy feliz siendo entrenador de fútbol, donde me quieran”, concluyó, convencido de que el próximo reto llegará cuando tenga que hacerlo.