Thiago Fernández, primer refuerzo invernal del Villarreal

El centrocampista ofensivo de Vélez Sarsfield llegará libre en enero y firmará hasta 2031

El Villarreal ya tiene cerrado su primer movimiento de cara al mercado invernal. El club amarillo ha alcanzado un acuerdo con Thiago Fernández, joven futbolista argentino que llegará libre tras finalizar su contrato con Vélez Sarsfield. La entidad castellonense asegura así una apuesta de futuro, a la espera de decidir si el jugador se incorpora directamente al primer equipo o inicia su etapa en el filial.

Un fichaje estratégico aprovechando el mercado

Thiago Fernández finaliza contrato este mes de diciembre con Vélez y no ha renovado, una circunstancia que ha permitido al Villarreal adelantarse a otros clubes interesados. El acuerdo entre las partes ya está completamente cerrado y, salvo contratiempo, el futbolista se incorporará a la disciplina amarilla a comienzos de enero, una vez finalizadas las fiestas navideñas.

Desde Argentina se apunta a que el compromiso que firmará Thiago será de larga duración, hasta 2031, una muestra clara de la confianza que el Villarreal deposita en su proyección. El club no ha hecho oficial la duración, pero la intención es blindar a un jugador que ya estaba en la agenda amarilla desde hace tiempo.

Talento contrastado… y una incógnita física

Extremo diestro o centrocampista ofensivo, Thiago Fernández tiene 21 años y destaca por su calidad técnica, desequilibrio y capacidad para jugar entre líneas. Sin embargo, su llegada viene marcada por una circunstancia clave: la larga inactividad que arrastra tras sufrir una grave lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha el 3 de diciembre de 2024.

Desde entonces, el futbolista no ha vuelto a competir oficialmente. La decisión de no renovar con Vélez provocó que quedara apartado del equipo mientras avanzaban las negociaciones para su salida libre, ya por entonces muy encarriladas con el Villarreal. En el club amarillo son conscientes del riesgo, pero confían plenamente en su recuperación y en su margen de crecimiento.

Primer equipo, filial o cesión: decisión aún sin tomar

Thiago Fernández ocupará plaza de extracomunitario, algo que no supone un problema inmediato para el Villarreal, que actualmente solo tiene cubiertas dos de las tres disponibles. Aun así, la entidad deberá decidir con calma cuál será su encaje en el equipo.

No se descarta que pueda formar parte del primer equipo si se produce alguna salida, siendo la de Solomon una de las más probables. Otra opción es que arranque con ficha del filial para acumular minutos y ritmo tras más de un año sin jugar. Incluso existe la posibilidad de una cesión, con el objetivo de que se adapte progresivamente al fútbol español.

Una apuesta clásica del Villarreal

La operación encaja perfectamente en la política deportiva del Villarreal, acostumbrado a detectar talento joven en Sudamérica y apostar por su desarrollo a medio plazo. Thiago Fernández llega a coste cero, pero con la exigencia e ilusión de recuperar sensaciones tras su grave lesión.

El club amarillo gana margen de maniobra y se asegura un futbolista de enorme potencial.