Sporting Gijón 0-2 Valencia: Triunfo balsámico en plena crisis che

El Valencia hace lo propio en El Molinón y pasa sin penas a la siguiente ronda de la Copa del Rey con un triunfo balsámico con goles de Lucas Beltrán y Dani Raba

El Valencia, sin sufrir mucho, consigue pasar de ronda en la Copa del Rey con un triunfo balsámico ante el Sporting Gijón. El equipo de Carlos Corberán dominó desde el minuto 1 y se puso por delante en el marcador de forma temprana. Con este triunfo, Carlos Corberán rompe con la tensión que había generado de cara a este reto y confirma que el Valencia va en serio en el torneo copero.

El Valencia domina y convence en la Copa del Rey

El partido se puso de cara nada más empezar para el Valencia que, a los 4 minutos de partido, encontró el premio del gol a través de Lucas Beltrán que suma su tercer gol con la camiseta del Valencia. A los pocos minutos del gol del argentino que abría el marcador, los valencianos volvieron a avisar al combinado rojiblanco un disparo del belga Ramazani que hizo estirarse al meta sportinguista para evitar el segundo gol valencianista. El Real Sporting intentó igualar el encuentro sumando varias llegadas al área visitante, pero el equipo que dirige Carlos Corberán se mantuvo sólido en defensa y mantuvo la portería a cero en los primeros 45 minutos, llevando el partido al descanso con ventaja en el marcador.

El inicio del segundo tiempo seguiría el guion del comienzo del partido, de nuevo con el Valencia mostrando plena efectividad al convertir en gol su primera llegada a portería rival. Un preciso pase de Pepelu a la espalda de la defensa rojiblanca encontró el desmarque de Raba, que definió con precisión en el mano a mano ante Christian Joel y amplió las distancias en favor del conjunto che. El dominio seguiría siendo visitante, con ocasiones en botas de Diego López y Ramazani que obligaron a dos buenas intervenciones de Christian Joel para evitar el tercer tanto en contra. El partido ya no tendría más miga hasta el pitido final, confirmando la eliminación de los asturianos y el pase de ronda del Valencia, que se lame en Copa las heridas de la Liga.

Ficha técnica del Sporting Gijón 0-2 Valencia

0-Sporting: Christian Joel, Kevin Vázquez, Pablo Vázquez (Kembo, min.66), Perrin, Pablo García (Alex Diego, min.66), Cortés, Manu Rodríguez, Justin Smith, Dani Queipo (Iker Martínez, min.66), Gaspar Campos (Amadou, min.66) y Jordy Caicedo.

2-Valencia: Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Diakhaby (Copete, min.45), Jesús Vázquez, Diego López (Hugo Duro, min.72), Pepelu (Ugrinic, min.59), Javi Guerra, Ramazani, Raba (Otorbi, min.79) y Beltrán (Rioja, min.59).

Goles: 0-1, min.3: Beltrán; 0-2, min.48: Raba.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego). Amonestó a los locales Kevin Vázquez (min 28) y Justin Smith (min 37) y a los visitantes Tárrega (min 38) y Agirrezabala (min 76).

Incidencias: partido correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio El Molinón ante 16.275 espectadores.