Julen Guerrero, leyenda del Athletic Club, abandona los banquillos para sentarse en los despachos

El CD Estepona anuncia la llegada de Julen Guerrero, leyenda del Athletic Club, al conjunto andaluz. El mítico ex futbolista vizcaíno asume el cargo de director general del cuadro malagueño, que milita en Segunda RFEF

La Federación Vizcaína de Fútbol ha anunciado que Julen Guerrero, leyenda del Athletic Club se embarca en un nuevo reto profesional abandonando los banquillos y recalando en las oficinas del Estepona, dónde militará como director general. "Deseamos la mejor de las suertes a nuestro directivo Julen Guerrero, que asume el cargo de director general del CD Estepona, equipo malagueño que milita en Segunda Federación. Reto importante pero seguro que con su conocimiento y profesionalidad lo sacará adelante. Zorte O", anunció la federación en un comunicado emitido en las redes sociales.

El que fuera jugador del Athletic Club de Bilbao e internacional con la selección española es el nuevo director general del CD Estepona, del grupo cuarto de la Segunda RFEF, según informó este martes la entidad malagueña. El dueño del Estepona, Juan José Higalgo, presidente de Air Europa, ha querido que Julen Guerrero liderara la estructura deportiva con el objetivo de ordenar, profesionalizar y desarrollar el club tras el cambio, por tercera vez, del entrenador del equipo, ahora dirigido por Manolo Sánchez. “Esta incorporación se enmarca dentro de una decisión estratégica por parte del club, que tiene una visión clara y ambiciosa: transformar al CD Estepona en un club plenamente profesional, sólido y competitivo, capaz de crecer de manera estructural y sostenida en las próximas temporadas. Julen Guerrero se suma al club para construir ese proyecto de futuro”, indicó la entidad esteponera.

Guerrero empezará a trabajar desde este miércoles en el Estepona, aunque ya estuvo presenciando el partido de la pasada jornada contra el Puente Genil cordobés para adelantar trabajo en las oficinas andaluzas.

El Athletic, crucial en la carrera deportiva de Julen Guerrero

En su carrera deportiva, tras retirarse como futbolista profesional, Julen Guerrero fue seleccionador nacional sub-15, sub-16 y sub-17 entre 2018 y 2023, así como miembro del cuerpo técnico de la selección sub-21, además de haber tenido bajo su tutela en edad de formación a jugadores como Lamine Yamal o Pau Cubarsí. Fue entrenador, también, de la SD Amorebieta, en Primera RFEF, y ha trabajado en las canteras del Athletic y del Málaga, recordó en un comunicado el club andaluz, cuyo equipo actualmente ocupa la penúltima posición de su torneo. Como futbolista, el vizcaíno militó durante catorce temporadas en el primer equipo del Athletic Club, convirtiéndose en una leyenda del club y disputando más de cuatrocientos partidos en Primera División, anotando un centenar de goles entre las competiciones nacionales y torneos europeos. Con la selección absoluta participó en 41 ocasiones, entre ellas en dos Mundiales y una Eurocopa.