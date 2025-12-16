El Athletic, pendiente de Berenguer y Robert Navarro

El equipo que entrena Ernesto Valverde se ha ejercitado este martes con la vista puesta en los dos partidos que le restan para cerrar en año 2025. Los dos atacantes no se han entrenado juntos al resto de sus compañeros

Después de perder contra el RC Celta el pasado fin de semana, el Athletic Club ha vuelto al trabajo con la vista puesta en los dos partidos que le restan para cerrar el año 2025 y en los que el equipo que entrena Ernesto Valverde se va a enfrentar al Ourense CF, en la ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey, y frente al RCD Espanyol, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga. Dos encuentros en los que el entrenador del Athletic Club esperan contar con los máximos jugadores posibles, estando muy pendiente en estos días de Álex Berenguer y de Robert Navarro.

El Athletic Club ha realizado un entrenamiento en Lezama a poco más de 48 horas del partido de Copa del Rey contra el Ourense CF en una sesión que ha estado marcada por las ausencias de los lesionados de gravedad y también por la no presencia de Álex Berenguer y de Robert Navarro. Robert Navarro está descartado para el partido copero por el esguince de tobillo que sufre, mientras que Álex Berenguer tiene opciones de estar disponible siempre y cuando evolucione bien de las molestias que viene arrastrando en uno de los dedos de sus pies.

Los que no han estado en la sesión de ejercicios han sido todos y cada uno de los lesionados de gravedad: Aymeric Laporte, Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Beñat Prados siguen sus respectivos procesos de recuperación. Tampoco se ha visto a Yuri Berchiche que se tiene que recuperar del problema muscular que sufrió en el partido contra el RC Celta el pasado fin de semana.

El Athletic Club espera que Álex Berenguer y Robert Navarro mejoren de sus molestias físicas

El Athletic Club necesita la mayor ayuda posible para intentar ganar los dos partidos que le restan por disputar en este final de año 2025 para acabar así con las mejores sensaciones posibles.

Por ello, desea poder contar con Álex Berenguer y con Robert Navarro, dos jugadores de carácter ofensivo y que pueden ayudar a ganar partidos.

La opción de que Álex Berenguer esté a disposición de Ernesto Valverde depende de la evolución que tenga de sus molestias físicas. El extremo se ha ejercitado en el interior y, a priori, debería poder jugar y si no lo hace sería por precaución.

Por otro lado, está el caso de Robert Navarro que es baja desde hace unas semanas por un esguince de tobillo que sufrió en el partido contra el Levante UD, que le ha hecho perderse los cuatro encuentros jugados en diciembre. El atacante se ha entrenado con el campo 1 de Lezama y su recuperación marcha a buen ritmo. Parece descartado para jugar el partido de Copa del Rey contra el Ourense CF, pero podría estar en el choque liguero frente al RCD Espanyol.