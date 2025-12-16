Declaración de intenciones de Oihan Sancet: "Veo muy lejano irme, no me planteo terminar mi carrera fuera del Athletic"

El atacante el Athletic desvela su rutina en Lezama, su ídolo de la infancia o quién le hubiera gustado compartir vestuarios; jura amor eterno al Athletic y que le hubiera gustado ser boxeador de no haber jugado al fútbol

Oihan Sancet es uno de los futbolistas de mayor calidad de la plantilla del Athletic Club y como tal, es uno de los líderes del vestuario rojiblanco, donde se ve toda su carrera deportiva. Así lo ha comentado en una entrevista para Club Athletic, donde ha hablado de otros asuntos relacionados con su día a día. "Veo muy lejano el irme del Athletic. No me planteo terminar mi carrera fuera de aquí. No lo pienso demasiado y me centro en el día a día", ha reconocido pues de hecho Sancet tiene contrato con el Athletic Club hasta 2032.

El futbolista de Mendillorri ha desvelado que su ídolo de la infancia "fue Ronaldinho" y que le hubiera gustado compartir vestuario en el Athletic Club con Joseba Exteberria, por un motivo de peso: "Fue mi entrenador en el Bilbao Athletic y como técnico y persona he compartido mucho con él".

No perdona una buena siesta

En cuanto a cómo es su día a día, Sancet ha admitido que si hay algo que le gusta, es la siesta. "Me lavo los dientes, luego vengo aquí a desayunar y después entrenamos. También comemos aquí todo el equipo y después de la siesta, que se prolonga en mi caso, a descansar en el sofá en casa para dormir y volver a repetir al día siguiente", ha relatado.

Sobre el estadio de fútbol en los que ha jugado que más le ha impresionado tanto en LaLiga como por Europa, Sancet lo tiene claro. "El estadio que más, el Santiago Bernabéu" mientras que el que más le ha intimidado por su atmósfera está en Inglaterra: "El que más intimida a la hora de jugar fuera es el del Liverpool".

Las artes marciales, su otra pasión

Si no hubiera decidido dedicarse al fútbol, a Oihan Sancet le hubiera gustado intentarlo con otro deporte. "Si no fuera futbolista me gustaría haber sido boxeador, me encantan las artes marciales", ha confesado para hablar también un poco de la actualidad del equipo, sobre el que no tiene dudas que volverá a dar su mejor versión: "Haciendo las cosas como sabemos hemos llegado hasta donde estamos, a jugar la Champions. Y sin volvernos locos nos volverán a salir bien las cosas".

Por último, el atacante rojiblanco tampoco tiene reparos en admitir que marcar un gol en San Mamés "es maravilloso". "Celebrarlo con la gente, ayudar al equipo... es un sentimiento que no se puede explicar", añadía el que el año pasado fue el máximo goleador del Athletic. Eso sí, un gol que no olvidará jamás será el del empate en la final de la Copa del Rey en La Cartuja: "Ver a toda la afición celebrarlo contigo fue una alegría inmensa".