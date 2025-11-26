Sancet, sancionado con dureza

El futbolista del Athletic Club fue expulsado en el partido contra el FC Barcelona por dar un fuerte patada a Fermín López. El Comité de Disciplina de la RFEF no ha tenido piedad con el atacante que no podrá ayudar al equipo que entrena Ernesto Valverde en los próximos encuentros de LaLiga

Malas noticias para el Athletic Club con Oihan Sancet ya que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no ha tenido ninguna piedad ya que lo ha castigado con dureza por la tarjeta roja que vio en el encuentro contra el FC Barcelona por darle una fuerte patada a Fermín López. Dos partidos de sanción le han caído a Oihan Sancet quien, por tanto, no podrá ayudar al equipo que entrena un Ernesto Valverde que pierde a otro futbolista importante.

Oihan Sancet ha sido sancionado con dos partidos sin jugar en LaLiga lo que significa que el de Pamplona no podrá jugar los partidos que el Athletic Club tiene que disputar contra el Levante UD y frente al Real Madrid. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha remitido, para castigar a Sancet, al artículo 130.2 de reglamento que dice lo siguiente: "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido". El Athletic Club tiene la posibilidad de recurrir, aunque no parece que de presentar alegaciones tenga opciones de prosperar.

De este modo, Oihan Sancet, de 25 años, no podrá ayudar al Athletic Club en los dos próximos partidos de LaLiga en una temporada que no está siendo nada buena del atacante ya que ha jugado 13 partidos oficiales entre todas las competiciones oficiales en las que sólo ha marcado un gol.

La de Oihan Sancet no es la única ausencia por sanción ya que el Athletic Club también ha conocido que Iñigo Ruiz de la Galarreta ha sido castigado con un partido. En este caso, el centrocampista tiene que cumplir castigo por acumulación de amonestaciones ya que el de San Sebastián vio la quinta tarjeta amarilla en LaLiga en el partido contra el FC Barcelona. Por tanto, Iñigo Ruiz de Galarreta no podrá jugar el partido contra el Levante UD.

Al Athletic Club se le acumulan las bajas

Al margen de las sanciones de Oihan Sancet e Iñigo Ruiz de Galarreta, el Athletic Club también tiene bajas por lesión para los próximos partidos. Iñaki Williams y Nico Serrano se encuentran en pleno proceso de recuperación de sus problemas físicos y Maroan Sannadi también está trabajando para volver lo antes posible tras operarse el menisco.

Por otro lado, es seguro que no pueden jugar los lesionados de gravedad: Unai Egiluz y Beñat Prados. Tampoco el sancionado por positivo en un control antidopaje Yeray Álvarez.