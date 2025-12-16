Tebas abre la puerta a una Copa Ibérica, pero recuerda la saturación del calendario actual

La idea de una competición conjunta entre clubes de España y Portugal vuelve a estar sobre la mesa. Javier Tebas, presidente de LaLiga, reconoce el atractivo de una Copa Ibérica, aunque avisa de que la actual sobrecarga del calendario hace inviable su puesta en marcha a corto plazo

La posibilidad de crear una Copa Ibérica con equipos de España y Portugal volvió a ganar protagonismo este martes tras la reunión celebrada en Oporto entre el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y su homólogo portugués, Reinaldo Teixeira. Un encuentro enmarcado en la renovación y ampliación del acuerdo de colaboración institucional entre ambas ligas, vigente desde 2017, que sirvió también para poner sobre la mesa un proyecto tan atractivo como complejo.

Tebas fue claro al valorar la propuesta, inicialmente impulsada por el presidente del Oporto, André Villas-Boas. “Sería un proyecto muy interesante y del que hablamos, pero hay que verlo en cada momento. Ahora, a corto plazo, no lo veo, pero sí que puede haber algo a medio o largo plazo”, aseguró el máximo dirigente de LaLiga en rueda de prensa tras el encuentro. El principal escollo, según explicó, es la dificultad de encontrar un hueco en un calendario ya muy cargado, especialmente para los clubes que compiten en torneos nacionales e internacionales.

El calendario, un gran obstáculo

La saturación de partidos es, hoy por hoy, el mayor freno para una competición de estas características. Tebas recordó que los grandes equipos ya afrontan temporadas con una exigencia máxima y que añadir un nuevo torneo supondría un problema serio de planificación. “Organizar un torneo así, con equipos de gran nivel, es complicado por el calendario que tenemos”, insistió, dejando claro que no se trata de una negativa definitiva, sino de una cuestión de tiempos y contexto.

En la misma línea se expresó Reinaldo Teixeira, que coincidió en la necesidad de encontrar disponibilidad real para que una Copa Ibérica sea viable. “Hay compromiso y hay ganas por ambas partes, pero esto requiere calendario. Decir cosas que luego no suceden no forma parte de nuestros principios”, afirmó el presidente de la Liga Portugal, subrayando la voluntad común de explorar el proyecto cuando las condiciones lo permitan.

Colaboración y derechos televisivos

Más allá de la Copa Ibérica, la reunión en Oporto sirvió para reforzar la cooperación entre LaLiga y la Liga Portugal en ámbitos clave como la integridad, la innovación, la seguridad y el desarrollo de marca. Ambos dirigentes destacaron la importancia del intercambio de conocimiento y buenas prácticas en un contexto de creciente competencia internacional entre ligas.

Uno de los asuntos centrales fue la centralización de los derechos televisivos. Tebas recordó que la portuguesa es la única de las grandes ligas europeas que aún no ha adoptado este modelo y lo calificó como “uno de los retos más importantes que tiene la historia del fútbol profesional” en el país vecino. A su juicio, seguir el camino de España permitiría a Portugal crecer tanto económica como competitivamente.

Teixeira, por su parte, reconoció el “buen ejemplo de España” y aseguró que la Liga Portugal trabaja con dedicación para que la futura asamblea apruebe la centralización. “Estamos convencidos de que beneficiará a todos los clubes”, señaló, al tiempo que destacó la lucha conjunta contra la piratería como otro de los grandes frentes compartidos.

Mirada al futuro conjunto

El encuentro se desarrolló en un clima de sintonía institucional. Teixeira calificó de “honor” recibir a Tebas en Oporto, coincidiendo además con los ocho meses de su mandato al frente de la Liga Portugal. Tebas, en respuesta, elogió la “excelente casa” que le acogió y puso en valor el peso histórico y deportivo del fútbol portugués en el panorama europeo.

La Copa Ibérica, por ahora, queda en el horizonte. No es una prioridad inmediata, pero tampoco una idea descartada. Ambas ligas coinciden en que, cuando el calendario lo permita, podría convertirse en una competición con gran atractivo deportivo y comercial para el fútbol de la península.