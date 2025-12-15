Tebas carga con dureza contra Florentino por el ‘caso Negreira’: “Que no te construyan el relato, presidente”

Javier Tebas no dejó pasar las palabras de Florentino Pérez en la comida de Navidad del Real Madrid y respondió con un mensaje directo y contundente. El presidente de LaLiga rechazó las acusaciones de pasividad institucional en el ‘caso Negreira’ y acusó al dirigente blanco de construir un relato interesado

Javier Tebas tardó solo unas horas en replicar a Florentino Pérez, pero lo hizo con una dureza poco habitual incluso para sus estándares. El presidente de LaLiga respondió a las críticas vertidas por el máximo mandatario del Real Madrid sobre la supuesta inacción de las instituciones en el proceso judicial del ‘caso Negreira’, desmontando punto por punto el discurso blanco y calificándolo, sin rodeos, como “teatro”.

“Que no te construyan el relato, presidente”, arrancó Tebas en una publicación en su cuenta personal de X, marcando el tono de una respuesta que fue ganando intensidad conforme avanzaba. El dirigente recordó que la participación en un proceso judicial no depende de la voluntad de los interesados, sino del orden legal de personación. Y ahí, según Tebas, los hechos son claros: primero actuó la Fiscalía, después el abogado de Estrada Fernández, a continuación, LaLiga, que incluso había intervenido antes en la Fiscalía, y, por último, el Real Madrid.

Respuesta directa a Florentino

El presidente de LaLiga lanzó una pregunta directa a Florentino Pérez: “¿No recuerdas por qué fuiste el último? La pasividad, entonces”. Tebas añadió además un dato concreto para reforzar su argumento, señalando que el fiscal formuló hasta 19 preguntas en el juicio, mientras que el abogado de Estrada Fernández realizó dos antes de la intervención de LaLiga.

La crítica subió aún más de tono cuando Tebas subrayó que las cuestiones que el Real Madrid trató de plantear posteriormente ya habían sido respondidas por Luis Enrique y Ernesto Valverde durante sus comparecencias judiciales. En ese contexto, el máximo responsable de LaLiga fue tajante: hablar de pasividad “no solo desprecia el procedimiento judicial, sino que falta al respeto a la inteligencia de cualquiera que sepa cómo funciona un juzgado”.

“Eso no es indignación: es teatro”, remató Tebas, insistiendo en que LaLiga “respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos”, en clara contraposición a lo que, a su juicio, hacen otros actores del fútbol español.

Las declaraciones que iniciaron la polémica

Las palabras de Tebas llegan como respuesta directa al duro alegato de Florentino Pérez, que había calificado el ‘caso Negreira’ como “el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional”, denunciando pagos millonarios por informes arbitrales que, según el presidente blanco, ni siquiera llegaron a los entrenadores. Florentino se preguntó públicamente por la “pasividad” de LaLiga y la RFEF, llegando a insinuar una falta de compromiso con la integridad de la competición.

Con este cruce de declaraciones, el enfrentamiento institucional entre Real Madrid y LaLiga vuelve a situarse en primer plano, evidenciando que el caso Negreira, lejos de cerrarse en los juzgados, sigue generando una batalla paralela en el terreno político y mediático del fútbol español.