El debut soñado de Valdepeñas con Xabi Alonso en el Real Madrid: "La voy a enmarcar"

El lateral de 19 años debutó como titular ante el Alavés y se convirtió en el primer canterano que estrena Xabi Alonso esta temporada

Víctor Valdepeñas vivió en Mendizorroza una noche imposible de olvidar. El joven lateral izquierdo, de solo 19 años, se convirtió en el primer canterano que debuta con Xabi Alonso al frente del Real Madrid y lo hizo además como titular, en un partido exigente y decisivo que terminó con victoria blanca ante el Alavés por 1-2.

Un estreno cargado de emoción

Nada más terminar el encuentro, Valdepeñas no ocultaba la emoción por lo vivido. “Esto es un sueño, el de cualquier niño desde que empieza a jugar al fútbol. Hoy lo he podido cumplir. Es inexplicable todo lo que siento y estoy contentísimo”, confesó ante los micrófonos de Real Madrid TV, todavía con los nervios a flor de piel.

El canterano reconoció que el arranque no fue sencillo. “Al principio, no voy a mentir, estaba nervioso, pero gracias a todos los compañeros y a los capitanes, con las palabras que me han dicho, me he tranquilizado y he podido hacer lo que sé”, explicó. El respaldo del vestuario fue clave para que el joven lateral superara el impacto inicial de debutar en Primera con el Real Madrid.

Un partido serio en un contexto exigente

Xabi Alonso apostó por Valdepeñas ante las ausencias de Mendy, Fran García y Carreras, y el chico respondió con una actuación notable. No rifó un solo balón en los primeros minutos y fue creciendo con el paso del partido. Se atrevió a centrar, ganó duelos, realizó cortes de mérito y mostró personalidad en un escenario tan complicado como Mendizorroza.

Especialmente destacado fue un cruce providencial a Boyé en la primera parte, cuando el delantero del Alavés se plantaba en el área tras un error previo de Rüdiger. A partir de ahí, Valdepeñas se soltó, combinó con criterio y se ganó incluso los aplausos de su entrenador desde la banda. Apenas falló dos pases de los más de treinta que intentó, una estadística que habla de su fiabilidad.

El único error y el respaldo de Xabi Alonso

En la segunda parte, el desgaste empezó a notarse. Carlos Vicente, recién ingresado en el campo, aprovechó su velocidad para ganarle la espalda en la acción que acabó en el gol del Alavés, el único lunar de una noche muy positiva. “En la única que ha fallado Valdepeñas, nos han hecho daño”, reconoció Xabi Alonso tras el partido, sin dramatizar.

Lejos de señalarle, el técnico tolosarra quiso destacar su actuación. “Le felicito por su gran debut, ha estado muy estable en un día tan señalado como es debutar con el Real Madrid”, afirmó, dejando claro que confía en el canterano.

Un recuerdo para toda la vida

Valdepeñas se marchó de Vitoria con la camiseta de su debut firmada por todos sus compañeros del primer equipo. “No todos los días debutas con el Real Madrid y juegas de titular. Esta camiseta la voy a enmarcar y la voy a colgar en mi habitación para verla todos los días y acordarme de hoy”, sentenció, con una sonrisa imposible de disimular.

Un debut ilusionante, un estreno con personalidad y un nombre con el que ya sabe Xabi Alonso que puede contar.