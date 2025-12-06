Tebas: "Es difícil inventarse tantas cosas como hace el Real Madrid"

El presidente de LaLiga ha respondido con dureza, en su cuenta de 'X' al comunicado de la entidad presidida por Florentino Pérez en torno a la sentencia del Supremo por el reparto de diferentes ingresos de los derechos audiovisuales de la temporada 2025/2016

Javier Tebas, presidente de LaLiga, vuelve a ser noticia por unas declaraciones contra el Real Madrid. El directivo ha respondido en sus redes sociales al comunicado de la entidad dirigida por Florentino Pérez en el día de ayer. De esta manera, el mensaje trasladaba la sentencia del Tribunal Supremo donde se le daba la razón al conjunto blanco en relación al reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015/2016, por lo que en el texto se explica cómo queda asignado la distribución, en porcentajes, entre los clubes de Primera y Segunda División.

Tebas estalla por la sentencia del Supremo a favor del Real Madrid

En este sentido, Javier Tebas, responde al comunicado del Real Madrid, emitido en el día de ayer, desgranando todo tipo de detalles del mismo: "Sobre la sentencia del Supremo: es difícil inventarse tantas cosas como hace el Real Madrid. Ni 8,8 millones para el RM, ni 88 millones para algunos equipos de Segunda. La sentencia NO dice eso, ni se concluye de la misma. El RM “olvida” las reuniones del órgano de control, juntas de división y asambleas de 2015 y 2016, en las que estuvo presente y se aprobaron las liquidaciones de la TV temporada , 2015-2016. También “olvida” que todo esto empezó como un anzuelo a los clubes de Segunda para intentar que los efectos del 'RD' de televisión no se anticiparan a la temporada 2015/2016. No es un caso aislado. Llevan tiempo en una campaña de intoxicación a sus propios 'portaCoces', es el patrón de sus actuaciones:

– Superligas que iban a empezar “ya” y nunca empiezan.

– Formatos cambiantes cada pocos meses.

– Reclamaciones de 4.500 millones a UEFA imposibles jurídicamente, solo para presionar.

- por no hablar de RM tv, y otras cuestiones. Es un patrón utilizado por los dirigentes del RM amenazas millonarias, para "presionar", y no es la primera vez, si no leer esta noticia...siempre lo mismo".

Por ello, cabe recordar que el Real Madrid destacaba en su comunicado que el reparto de los ingresos "debe ser el que establecían los Estatutos entonces vigentes", siendo un 60% para los equipos de Primera División y un 40% para los de Segunda División, además del reparto que apunta la entidad merengue "igualitario entre todos los clubes dentro de cada categoría". Además, el equipo presidido por Florentino Pérez no se olvidó de mencionar en su mensaje que fueron "ilegítimamente perjudicados por la actuación de LaLiga", lo que ha provocado, entre otros motivos, la respuesta de Javier Tebas en el día de hoy.