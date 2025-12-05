Trent rompe su silencio tras la lesión: "Estoy destrozado"

El lateral inglés, que cayó lesionado en Bilbao, transmite su dolor en un mensaje que ha unido al vestuario blanco

La noche en San Mamés dejó al Real Madrid una victoria solvente, pero también un contratiempo inesperado. Trent Alexander-Arnold, uno de los fichajes estrella del verano, sufrió una lesión muscular que lo apartará de los terrenos de juego hasta 2026. El inglés, visiblemente frustrado, quiso compartir su estado de ánimo en redes sociales y su mensaje encendió inmediatamente la reacción de apoyo dentro del vestuario.

Trent Alexander-Arnold vivió en Bilbao uno de esos partidos que mezclan brillo y contratiempo. Antes de caer lesionado, el lateral firmó una actuación notable, incluida una asistencia precisa a Kylian Mbappé en el primer gol del 0-3. Pero aquella acción quedó eclipsada por el pinchazo que sintió en el recto anterior del cuádriceps, obligándolo a abandonar el césped antes del descanso y dejando al madridismo con un mal presentimiento.

Un día después, el diagnóstico confirmó las peores sospechas: dos meses de baja, lo que deja a Trent prácticamente fuera hasta el inicio de 2026. El propio jugador quiso expresar su dolor en Instagram, donde publicó un mensaje contundente y sincero: “Estoy destrozado por esto. Duele el momento, pero trabajaré duro para volver más fuerte y mejor. ¡Nos vemos en 2026, madridistas!”.

El británico acompañó sus palabras con una imagen que reflejaba su frustración, algo que no pasó desapercibido entre sus compañeros. Jude Bellingham el primero en responderle con un mensaje sentido "Vuelve más fuerte, hermano”, al que se sumaron Vinicius, Fran García o Endrick, subrayando la unión del vestuario en un momento delicado para uno de sus compañeros.

Una baja sensible para Ancelotti

El parte médico emitido por el club confirmó la gravedad del contratiempo. “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, señaló el comunicado. La lesión llega en un tramo crucial de la temporada y deja al Madrid sin uno de sus grandes generadores de juego desde banda.

El inglés, además, arrastraba ya varias semanas de irregularidad física. Desde septiembre apenas había podido acumular 497 minutos, con solo dos partidos de Liga completos y uno de Champions. Con este nuevo parón, su adaptación al fútbol español queda otra vez interrumpida, aunque dentro del club confían plenamente en su recuperación y valoran su profesionalidad.

Un madridismo volcado

Las redes sociales mostraron de inmediato el impacto de su mensaje. La afición, dolida por una baja que llega en su mejor momento de forma, respondió con miles de mensajes de ánimo. Xabi Alonso, por su parte, se prepara para cubrir su ausencia en un calendario exigente mientras espera que, en 2026, Trent vuelva con la fuerza que él mismo ha prometido.