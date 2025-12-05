El Real Madrid quiere a Schlotterbeck como el sustituto de Alaba mientras deja en duda a Rüdiger

El Real Madrid, centrado en la renovación de una defensa muy criticada esta temporada, ha fijado sus intereses en Nico Schlotterbeck, actual jugador del Borussia Dortmund, para reemplazar a David Alaba, que acaba contrato al final de temporada y no renovará

El Real Madrid, centrado en recuperar el liderato de LaLiga y afrontar una dura jornada de Champions League frente al Manchester City, ya empieza a planificar la plantilla de cara a la próxima temporada. En una campaña donde la defensa blanca, ya sea por las numerosas bajas o un rendimiento irregular, esta siendo muy criticada, poniendo en duda el proyecto de Xabi Alonso, tendrá que ser renovada el próximo mercado veraniego.

Así, el primer señalado para salir es David Alaba. El austriaco que acaba contrato el 30 de junio de 2026, llegará a la fecha con 34 años y una temporada que, salvo sorpresa, habrá estado marcada por las lesiones y la falta de rendimiento, pasando a un segundo plano por detrás de Huijsen, Militão o Asencio. Por ello, según informa Patrick Berger de Sky Sport, el Real Madrid no tiene pensado ofrecerle la renovación, y ya apunta a Nico Schlotterbeck como su sustituto.

Un central de futuro con gran competencia

Schlotterbeck, actual jugador del Borussia Dortmund, tiene contrato con la entidad alemana hasta junio de 2027, dejando su fichaje en manos de una negociación que se prevé dura. El conjunto negriamarillo ya ha dejado clara su postura de querer renovar al central o, como mínimo, no dejarlo marchar por menos de 50 millones de euros.

El internacional por Alemania tiene los requisitos para ser un gran central, capaz de liderar la defensa del Real Madrid. A sus 26 años, es un fijo con su Selección, el principal zaguero de su club y uno de los nombres más destacados de la Bundesliga. La pasada temporada disputó 37 encuentros con el Dortmund, donde repartió 5 asistencias, y con la ‘Die Mannschaft’ acumula este año cinco encuentros entre Nations League y la clasificación para el Mundial de 2026.

Su gran rendimiento ha hecho que numerosos equipos se fijen en él. Entre ellos, se coloca el FC Barcelona, después de que Hansi Flick haya pedido el fichaje del central, al conocerlo de su paso por el Bayern de Múnich y la Selección alemana, queriendo cubrir así la dolorosa salida de Íñigo Martínez. Por otro lado, tenemos a un habitual de los fichajes en la Bundesliga, el Bayern de Múnich que, repitiendo su fórmula más habitual, quiere captar el talento de la liga alemana, siendo el principal competidor para el conjunto blanco.

Alaba fuera, Rüdiger a la espera

Con el futuro de David Alaba ya decidido y un reemplazo en el punto de mira, toca centrarse en el otro central en duda, Antonio Rüdiger. El alemán también acaba contrato y, según la misma fuente, el Real Madrid aún no ha decidido si renovarlo o dejarlo marchar. Tras una temporada donde ha perdido peso por las lesiones, el exjugador del Chelsea quiere volver a sentirse importante y la entidad blanca sabe que, si está totalmente recuperado, es uno de los pilares de su zaga.

Con media temporada por delante y teniendo en cuenta la política de renovación de Florentino con los jugadores más veteranos: solo se les ofrece contratos de una temporada si mantienen el ritmo competitivo. El central deberá de ganarse un lugar en la planificación de Xabi Alonso si quiere continuar un año más en la capital.

Con todo ello, está claro que el Real Madrid busca una renovación de su zaga, donde aunará esfuerzos para conseguir el fichaje de un Schlotterbeck decidido a cambiar de aires el próximo verano, a pesar de los intentos del Dortmund para conseguir su renovación.