Schlotterbeck "se piensa" su futuro en el Dortmund y el Bayern Múnich irrumpe por su fichaje

El central alemán mantiene en vilo su renovación y el Bayern sigue muy atento a su situación contractual

La continuidad de Nico Schlotterbeck se ha convertido en el gran foco de incertidumbre en Dortmund. El central, uno de los jugadores más determinantes del equipo, encara las primeras conversaciones sobre su futuro sin una decisión clara y con el Bayern observando cada movimiento. Schlotterbeck tiene contrato hasta 2027, pero en el club reconocen que sus dudas son reales y que la negociación no será sencilla.

La escena que circuló en redes durante la asamblea del club, cuando el jugador pasó de largo ante Sebastian Kehl sin estrecharle la mano, disparó aún más el ruido. Para el director deportivo no hay nada detrás de ese gesto, pero la afición no deja de unirlo a un contexto en el que el jugador le estaría echando un pulso a la directiva.

Kehl resta tensión pero admite que Schlotterbeck se lo piensa “mucho”

Tras el 4-0 ante el Villarreal en Champions, Kehl quiso apagar cualquier teoría alrededor del incidente. El directivo explicó que ambos lo comentaron con humor y que no existe problema alguno. Sin embargo, sí reconoció que el defensa está meditando su futuro con calma. “Sé que Nico lo está pensando mucho, que está muy unido a este club y que es muy importante para él”, aseguró. “Seguimos siendo optimistas y queremos crear un entorno donde pueda triunfar y competir por títulos”.

El dirigente insiste en que el Dortmund hará un esfuerzo económico si es necesario. Su intención es mantenerlo como pilar defensivo, pero saben que no será fácil convencerlo solo con afecto y compromiso deportivo.

Schlotterbeck quiere títulos y un proyecto de máximo nivel

En el club asumen que el internacional alemán se siente preparado para un escaparate mayor. Antes de su lesión de rodilla, grandes clubes europeos ya lo tenían en la agenda y su nombre ha vuelto a circular con fuerza. Schlotterbeck quiere un proyecto que le permita luchar de manera estable por títulos, y esa exigencia marcará cualquier decisión sobre su futuro.

Internamente existe la sensación de que el Dortmund no tiene las mejores cartas en este pulso. Si bien la lesión frenó su mercado en verano, su rendimiento posterior ha reactivado el interés. Y ahí aparece de nuevo el Bayern.

El Bayern, siempre cerca: una opción real según el entorno del jugador

No es la primera vez que el nombre de Schlotterbeck aparece vinculado al Bayern. Ya en 2022, durante su traspaso al Dortmund, hubo contactos más estrechos de lo que trascendió entonces. Según se puede leer en Bild, la posibilidad sigue sobre la mesa, sobre todo ante el interrogante sobre el futuro de Dayot Upamecano. En Múnich valoran su perfil, su margen de crecimiento y la cercanía familiar del jugador con el entorno bávaro.

“Al final tendrá que haber una decisión. Confiamos en que sea positiva”, resumió Kehl. “Nos moveremos también en lo económico”.

La pelota, ahora mismo, la tiene Schlotterbeck.