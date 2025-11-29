Así queda la clasificación de la Bundesliga tras la victoria del Bayern y el tropiezo del Leverkusen en la jornada 12

La jornada decimosegunda en la Bundesliga estuvo cargada de partidos este sábado. La sorpresa, aunque entraba en los planes, fue la derrota en casa del Leverkusen a manos del Dortmund. El Bayern de Múnich volvió a mostrarse intratable y aventaja al Leipzig en ocho puntos en el liderato

El Bayern Múnich necesitaba un impulso tras la dura derrota en Champions League y lo encontró en un partido vibrante contra el St. Pauli, que llegaba a la cita con el mejor arranque de su historia en la Bundesliga. Los piratas sorprendieron de entrada en Múnich y, en apenas seis minutos, Andréas Hountondji aprovechó un error de Joshua Kimmich para batir a Manuel Neuer, dejando helada a la afición local.

Los resultados de la Bundesliga tras la jornada12

La temprana ventaja visitante se vio truncada por la lesión de Hountondji al minuto 18, lo que disminuyó la intensidad de los piratas. El Bayern, mientras tanto, encontraba dificultades para generar ocasiones, chocando contra la defensa organizada del St. Pauli. Los palos también se aliaron con el equipo visitante: Lennart Karl y Bischof vieron cómo sus remates se estrellaban en la madera.

Justo antes del descanso, apareció Raphaël Guerreiro, reconocido por su calidad defensiva y ofensiva, para igualar el marcador. Recibió un pase desde el suelo de Luis Díaz y con un toque sutil puso el 1-1, despertando al Allianz Arena.

Bayern tomó el control y St. Pauli sufrió

En la segunda mitad, el Bayern mostró momentos de imprecisión, especialmente sin Upamecano, mientras que Minjae sufrió en los duelos aéreos. El St. Pauli mantuvo un plan táctico sólido, buscando un empate que parecía posible durante gran parte del encuentro. Sin embargo, la chispa ofensiva llegó con Olise, capaz de cambiar el ritmo del ataque, aunque sin resolver las dudas sobre la superioridad bávara.

El desenlace épico: goles en tiempo añadido

Cuando parecía que el empate era inevitable, el Bayern emergió con fuerza en el tiempo de descuento. Al minuto 93, Luis Díaz definió tras un centro de Kimmich, y cuatro minutos más tarde, Nicolás Jackson aprovechó una jugada revisada por el VAR para sentenciar el 3-1 final. De la incertidumbre al alivio en segundos: el Bayern sumó tres puntos vitales para mantener la ventaja en el liderato.

Gladbach y Leipzig, protagonistas de la jornada

Mientras tanto, el Borussia Mönchengladbach frenó al Leipzig en un duelo sin goles en el Borussia Park. El Leipzig, dirigido por Ole Werner, había ganado la pasada jornada y se mantiene segundo a cinco puntos del Bayern. Por su parte, el Gladbach, tras un inicio complicado de temporada, suma tres victorias en sus últimos compromisos y se consolida en la zona media de la tabla. El partido incluyó decisiones polémicas: un gol anulado de Franck Honorat y un penalti revisado por VAR a favor del Gladbach, que finalmente no se concedió.

El Leverkusen cede la tercera plaza al Dortmund tras perder en el duelo directo

El Borussia Dortmund se impuso este sábado por 1-2 al Bayer Leverskusen y le arrebató el tercer puesto de la clasificación de la Bundesliga. En un duelo marcado durante muchos minutos por el temor de los dos equipos a correr riesgos, el Dortmund se adelantó en el 41 con un remate de cabeza del central argentino Aaron Anselmino tras una falta lanzada desde la derecha por Daniel Svensson.

Así queda la clasificación de la Bundesliga