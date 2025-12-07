Así queda la Bundesliga tras la victoria del Borussia Dormund y la derrota del Werder Bremen

Dos fueron los encuentro disputados este domingo en la Bundesliga, uno por la zona media como es el Hamburgo contra el Werder Bremen donde la victoria fue para los azulones mientras que el Borussia no se despega de la cabeza tras haber vencido al Hoffenheim

La Bundesliga dejó para este domingo dos encuentros pendientes donde la zona alta cobraba protagonismo, en parte por el duelo que enfrentaba al Borussia de Dormund contra el Hoffenheim, el cual finalizó con victoria para los de Kovac que no dejan de luchar por el título. El Hamburgo, por otro lado, toma aire tras vencer a su rival de este domingo, el Werder Bremen.

Hamburgo 3-2 Werder Bremen

El regreso del Hamburgo a la Bundesliga, tras siete años en el 'infierno', no está siendo nada fácil. Sin embargo, la victoria sobre el Werder Bremen (3-2) permite tomar aire al 'Dinosaurio': marchan decimoterceros con 15 puntos, siete por encima del descenso directo y cuatro por encima de la promoción. Un triunfo 'in extremis'. Los tantos del tantos del exsevillista Albert Sambi Lokonga (63') y Luka Vuskovic (75') dieron la vuelta al gol inicial de Jens Stage (45').

Borussia Dormund 2-0 Hoffenheim

El Borussia Dortmund superó al Hoffenheim este domingo, tras una demostración de pegada y solidez en el Signal Iduna Park, con una victoria por 2-0 que consolida a los de Niko Kovac en la tercera plaza de la Bundesliga después de 13 jornadas disputadas. En este partido había más que tres puntos en juego, ya que ambos conjuntos están en plena pelea por los puestos de Liga de Campeones, además de mirar de reojo al líder incontestable, el Bayern de Múnich del belga Vincent Kompany.

El cuadro bávaro sigue en lo más alto con 37 puntos, por los 29 del segundo (Leipzig) y los 28 de un Dortmund que solamente ha perdido uno de sus últimos 21 partidos de liga y que aún no ha caído como local en este curso.

