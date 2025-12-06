Así queda la Bundesliga tras la derrota del Leverkusen y la victoria del Bayern de Munich

Este sábado se han disputado más de la mitad de los partidos en la Bundesliga donde hay que destacar la victoria de Bayern de Munich de manera holgada como es habitual. Lo mismo ha hecho el Leipzig contra el Eintracht

Este sábado se han disputado un total de seis partidos de los nueve en total. Los tres restantes tendrán lugar este domingo. Así pues, la jornada 13 ha dejado algunos resultados importantes como la derrota del Bayern Leverkusen frente al Ausburgo. En cuanto al resto, todos se han disputado a las 16:30, salvo el del Leipzig contra el Eintracht que ha tenido lugar a las 18:30. En el turno de la sobremesa se han disputado el Mainz 05 contra el B. Mönchengladbach, el Colonia contra el St Pauli, el Augsburg contra el B. Leverkusen, el Heidenheim contra el Friburgo, el Wolfsburgo y el Unión Berlín y finalizando los encuentros de esta franja horaria, el Stuttgart frente al Bayern de Munich.

Augsburgo 2-0 Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen cayó ante el Augsburgo por los tantos de Giannoulis y Kade en la primera media hora de juego, complicando su objetivo de pelear por los puestos europeos y la cuarta plaza de la tabla.

Stuttgart 0-5 Bayern de Múnich

Con jugadores como Davies y Musiala lesionados, Kompany reservó a figuras clave como Kane, Gnabry, Neuer y Tah pensando en el próximo compromiso de Champions League contra el Sporting CP. Aun así, el Bayern mostró su contundencia ofensiva y control del partido.

El primer tanto llegó en el 11', con una jugada marca de la casa: Laimer recibió un pase largo de Jonas Urbig, combinó con Michael Olise y remató de tacón dentro del área. Además, la suerte del campeón se hizo presente cuando el VAR anuló un gol a Nikolas Nartey por fuera de juego milimétrico.

En la segunda mitad, la entrada de Kane, Stanisic, Karl y Pavlovic aceleró la sentencia. Kane marcó su primer gol seis minutos después de ingresar, y luego cerró su triplete con un penalti y una asistencia de Olise, sumando su 28º gol del curso y consolidándose como pichichi de la Bundesliga con 17 tantos.

Leipzig 6-0 Eintracht

El RB Leipzig pasó por encima del Eintracht Fráncfort este sábado tras golear por 6 a 0 en la decimotercera jornada de la Bundesliga, una dura derrota del cuadro visitante antes de visitar al Barcelona en el Spotify Camp Nou. El conjunto local, con 29 puntos, se mantiene en segunda posición como perseguidor más cercano del Bayern de Múnich (37), seguido del Dortmund (25 con un partido menos) y del Bayer Leverkusen (23).

En cuanto al resto de partidos, el Wolfsburgo ha logrado imponerse por 3-1 al Unión Berlín. El Heidenheim ha hecho lo propio frente al Friburgo con un 2-1 y por último, el único empate ha sido el cosechado entre el Colonia y el St Pauli.

Así queda la clasificación de la Bundesliga