LaLiga se juega una plaza extra en la Champions League: “Los equipos españoles tienen mucho que hacer en Europa”

Con el desarrollo de las tres competiciones europeas, Champions League, Europa League y Conference League, entra en juego la plaza extra de cara a la próxima edición de la Champions para los dos países con mejor coeficiente UEFA. Por ello, en ESTADIO Deportivo hemos debatido las opciones de los equipos españoles para lograr esa plaza

Con el cambio de formato de la Champions League, donde la fase de grupos fue sustituida por una liga de 36 equipos, el número de participantes en el prestigioso torneo ascendió en cuatro plazas. Dos de ellas son repartidas entre las Ligas cuyas federaciones tengan un mayor coeficiente UEFA, calculado en base a las victorias, empates y derrotas de sus equipos en los torneos europeos.

De esta forma, en la presente temporada, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal eran los representantes españoles en la Championes League. Mientras que Real Betis y Celta hacían lo propio en la Europa League, dejando al Rayo Vallecano como único exponente en la Conference.

Con un inicio de torneo bastante negativo para los equipos españoles, tanto Villarreal como Athletic fueron eliminados en la ‘fase de liga’ de la Champions, la clasificación de varias entidades a los octavos de final de sus respectivos torneos, vuelve a abrir la posibilidad de obtener la plaza extra para LaLiga.

La clasificación UEFA

Actualmente, el ranking que decide las plazas está encabezado por Inglaterra que, con sus nueve representantes aún compitiendo, acumula casi 22.000 puntos. En segunda posición y como rival a batir, está Alemania.

La federación germana ha perdido a dos clubes en la Champions League, el Borussia Dortmund, eliminado en los ‘playoffs’ ante el Atalanta, y el Eintracht de Frankfurt que quedó fuera en la ‘fase de liga’. De este modo, siguen en pie cinco de los siete participantes de Alemania, sumando 17.428 puntos.

En tercer lugar, se encuentra España. Con las eliminaciones anteriormente mencionadas, y el pase a octavos de Champions tanto de Real Madrid como Atlético de Madrid, el mal inicio europeo puede ser salvado. A tan solo 398 puntos, las aspiraciones españolas quedan en manos de Real Madrid y Barcelona, favoritos para ganar la Champions, el Real Betis, gran candidato para hacerse con la Europa League, y cómo afronte las eliminatorias el Rayo Vallecano, una de las sensaciones de la Conference.

Por debajo, a 174 puntos, se encuentra en cuarto lugar Italia, que ya ha perdido a tres de sus siete equipos, con el duro golpe que supone la eliminación del Inter de Milán, finalista en la pasada edición de la máxima competición europea.

El sistema de puntuaciones

Para que España pueda recortar la distancia con los italianos, han de empezar a ganar partidos en sus futuras eliminatorias. Hasta ahora, un triunfo equivalía a 1 punto, pero con la llegada de octavos, la victoria suma 2 puntos, mientras que el empate añade 1 punto extra.

Además, con el pase de cada ronda en la Champions League se obtiene 1,5 puntos extras, que se reducen a 1 punto en la Europa League y a 0,5 en la Conference League. Así, la ventaja española reside en el número de equipos disponibles en la Champions, uno más que los italianos, siendo esperado que tanto Real Madrid, Barcelona como Atlético de Madrid lleguen a una ronda superior que el Bayer Leverkusen.

El debate en ESTADIO Deportivo

Bajo este contexto, Pablo Rivas y José Luis Penella han debatido en ESTADIO Deportivo sobre la posibilidad real de que España obtenga la plaza extra para la próxima edición de la Champions League.

La opinión de Penella se ha vuelto más escéptica tras las eliminaciones de Villarreal y Athletic Club. “Al principio de temporada se veía como algo sencillo, por la cantidad de equipos que participaban por España”, analizaba el periodista, que también fue muy crítico con los equipos: “El rendimiento de Villarreal y Athletic Club deja mucho que desear”.

A su juicio, la eliminación de equipos como el Inter de Milán o Borussia Dortmund no tiene gran peso, ya que ve al Bayern Múnich como favorito para el título de Champions: “Yo veo al Bayern un candidato serio para esta Champions”. Situando el foco en las otras dos competiciones europeas, donde “la segunda línea española es más floja que la alemana”, dejando a la federación española casi sin opciones.

Por su parte, Pablo Rivas sí confía en el papel de las entidades españolas. “En Champions, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona harán mucho más”, en referencia al Bayer Leverkusen. Aprovechando para defender esa “segunda línea”: “En Europa League uno de los grandes favoritos es el Betis, el Celta está muy bien… salen ganando los españoles”. Finalmente, concluye que “los equipos españoles todavía tienen mucho que hacer en Europa”.