Así queda la Champions tras la vuelta de los dieciseisavos con la remontada de Atalanta y el pase de milagro del PSG

Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid ya conocen a sus posibles rivales en los octavos de final de la UEFA Champions League. El sorteo se celebrará este próximo viernes

Ganó y selló su pase el rey de Europa, el Real Madrid, y también lo hizo el vigente campeón del continente, el PSG. El equipo de Luis Enrique estará en octavos de final por décimo quinto año consecutivo, no tanto por la brillantez de su juego como por la confianza en sus opciones, que valieron para conseguir, con un suficiente ramplón, un empate que les permite seguir adelante gracias a la victoria lograda en la ida.

La fragilidad de la clasificación parisina quedó patente en el tramo final, cuando con un jugador menos Teze consiguió el empate en el 92 y tres más tarde Faes falló por centímetros el gol que habría forzado la prórroga.

Quien sí la forzó fue la Juventus, pese a estar en inferioridad desde el minuto 48. Los italianos igualaron este miércoles la eliminatoria de dieciseisavos de final de Liga de Campeones ante el Galatasaray (3-0, 5-5 global) y condujeron el duelo a la prórroga.

Locatelli, de penalti en la primera mitad, y Gatti y McKennie, en el segundo acto, ya con Kelly expulsado con roja directa en el 48, colocaron el 3-0. Sin embargo, murieron en el tiempo extra fruto de un gol de Osimhen en el 105' y otro de Yilmaz en el 118' para poner el 5-7 en el global.

Pero para proeza la que firmaron sus compatriotas del Atalanta. Cuando el sentido común incitó a pensar antes del duelo que el Borussia Dortmund era el favorito o que la eliminatoria se decidiría en la prórroga tras el tanto salvador de Adeyemi, el Atalanta decidió este miércoles desoír toda lógica para completar con la épica de un penalti en el 98 una remontada tremenda (4-1, 4-3 global) ante Jobe Bellingham y compañía para regresar, cinco años después, a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Con el fantasma de haber rozado dos años consecutivos los octavos pero haberse quedado con la miel en los labios. Así saltó al campo el Atalanta. Al menos en lo teórico. En lo práctico, más que nunca, hizo honor a su apodo. La 'Dea' (diosa en italiano) obró el milagro ante el Dortmund para volver a estar entre los dieciséis mejores de Europa.

Los posibles rivales del Barcelona, Real Madrid y Atlético en octavos de final de la Champions League

El París Saint-Germain, clasificado este miércoles, y el Newcastle son los dos posibles rivales del Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que el Real Madrid, ganador ante el Benfica, se medirá al Sporting de Portugal o el Manchester City y el Atlético de Madrid, al Liverpool o el Tottenham.