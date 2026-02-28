Así queda la Bundesliga tras la victoria del Bayern de Múnich sobre el Borussia Dortmund en la jornada 24 de la liga alemana

La Bundesliga vivió una de sus jornadas más intensas donde destacó la victoria del Bayern frente al Dortmund

La jornada 24 de la Bundesliga dejó partidos llenos de intensidad y resultados que muestran la competitividad de la liga alemana. Desde victorias agónicas hasta empates que dejan sabor agridulce, los equipos continuaron luchando por posiciones europeas y evitar la zona de descenso.

El Borussia Mönchengladbach rompe la racha negativa

El Borussia Mönchengladbach consiguió su primer triunfo en ocho partidos tras vencer al Union Berlin por 1-0 en el Borussia-Park, gracias a un gol de penalti de Kevin Diks en el tiempo de descuento. Los locales dominaron desde el inicio, con posesión y ocasiones claras, mientras que los visitantes resistieron con una defensa compacta y un inspirado Frederik Rønnow bajo los palos.

El delantero español Haris Tabaković, máximo anotador del Gladbach esta temporada, tuvo varias oportunidades de cabeza que no lograron concretar. Tras un gol anulado por fuera de juego de Rocco Reitz, parecía que el empate sería inevitable, hasta que el penalti en el minuto 90+4 definió el partido a favor de los “potros”.

A pesar de la derrota, Rønnow fue reconocido como Jugador del Partido, tras realizar varias paradas espectaculares que evitaron una derrota más abultada y mantuvieron a Union con opciones hasta los últimos instantes.

El Bayer Leverkusen sigue sin encontrar estabilidad

El Bayer Leverkusen volvió a mostrar su irregularidad en la Bundesliga, sumando un 1-1 frente al Mainz en la BayArena. El equipo de las aspirinas ha encadenado tres encuentros consecutivos sin victoria, tras perder contra Union Berlin y empatar ante Olympiacos en la Champions.

Sin la presencia de Lucas Vázquez, lesionado, al Leverkusen le costó generar oportunidades claras en la primera mitad. Mainz se defendió con disciplina y aprovechó los espacios en los contragolpes, complicando la construcción ofensiva de los locales. Un gol de Sheraldo Becker tras un saque largo sorprendió a los aspirinas, aunque lograron rescatar un punto gracias al tanto de Quansah en el minuto 88.

Este empate deja a Leverkusen en sexta posición, por detrás de Stuttgart y Leipzig, dificultando su lucha por los puestos de clasificación a la Champions League.

El Bayern da un golpe sobre la mesa en la Bundesliga

El Bayern Múnich dio un golpe casi definitivo a la Bundesliga tras imponerse 2-3 al Borussia Dortmund en el Klassiker, ampliando a once puntos su ventaja en el liderato. El Dortmund se adelantó con un cabezazo de Schlotterbeck, pero el Bayern reaccionó en la segunda mitad con un doblete de Harry Kane, uno de ellos de penalti.

Svensson empató con un golazo en el tramo final, aunque la alegría local duró poco. Kimmich sentenció en el 87’ con una volea espectacular que deja el título prácticamente en manos bávaras.

Así queda la clasificación de la Bundesliga en la jornada 24