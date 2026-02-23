El Bayern blinda a Lennart Karl hasta 2029 tras cumplir 18 años

Lennart Karl celebra su mayoría de edad firmando su primer contrato profesional con el Bayern de Munich hasta 2029 y despertando el interés de los grandes de Europa

El joven talento Lennart Karl festejó sus 18 años de una manera inmejorable: su vínculo con el Bayern de Munich se activó automáticamente como contrato profesional y, además, se amplió hasta 2029. El prometedor futbolista alemán vio cómo una cláusula previamente acordada transformó su situación contractual justo al alcanzar la mayoría de edad.

El acuerdo, que inicialmente tenía vigencia hasta 2028, incluía una condición específica negociada durante la renovación del verano pasado. Dicha disposición establecía que, una vez cumplidos los 18 años, el contrato pasaría a ser profesional y extendería su duración por una temporada adicional. De esta manera, el nuevo horizonte contractual del jugador se sitúa ahora en junio de 2029.

Aumento salarial y planes de futuro

Con este cambio de estatus, también llegó una mejora económica sustancial. Según diversas informaciones, el mediocampista ofensivo pasará a percibir alrededor de 2 millones de euros anuales, reflejo de la confianza que el club bávaro deposita en su progresión.

Sin embargo, la historia no termina ahí. Medios como BILD apuntan que la directiva muniquesa ya estaría valorando asegurar su continuidad a largo plazo con una nueva ampliación hasta 2031. Este eventual acuerdo incluiría un incremento salarial considerable, que podría elevar sus ingresos a una cifra estimada entre 7 y 8 millones de euros por temporada.

Por ahora, de acuerdo con Kicker, Karl mantiene la concentración en el terreno de juego y no en las negociaciones. Su principal objetivo es consolidarse en el primer equipo y seguir demostrando su calidad en cada oportunidad que reciba.

Proyección internacional y sueño mundialista

En el plano internacional, el joven talento también alimenta grandes aspiraciones. La posibilidad de disputar el próximo Mundial en Canadá, Estados Unidos y México no está descartada, aunque el seleccionador Julian Nagelsmann todavía no lo ha convocado con la selección absoluta.

A pesar de ello, su nombre empieza a sonar con fuerza en el panorama nacional. Su crecimiento constante y su madurez competitiva lo colocan como un candidato potencial para futuras convocatorias, especialmente si mantiene el nivel exhibido en el fútbol alemán.

Interés de gigantes europeos

El impacto de Karl no ha pasado desapercibido fuera de Alemania. Clubes de primer nivel como el Real Madrid, el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain han seguido de cerca su evolución en los últimos meses.

Asimismo, en la Premier League, entidades como el Arsenal FC, el Chelsea FC, el Liverpool FC y el Manchester City FC han mantenido contacto con el entorno del futbolista para monitorear su situación contractual en el Allianz Arena.

Con un contrato profesional asegurado, un salario acorde a su proyección y el respaldo firme del Bayern, Lennart Karl inicia su etapa adulta con el reto de confirmar todas las expectativas. El club bávaro apuesta por convertirlo en una de sus grandes figuras del futuro, mientras Europa observa atentamente cada paso de su prometedora carrera.